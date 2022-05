Les cartes graphiques Arc Alchemist desktop seront d’abord cantonnées au marché chinois

Lors de la présentation de ses cartes graphiques Arc Alchemist, Intel n’a pas évoqué d’exclusivité pour certains marchés. Pourtant, en pratique, c’est bien le cas : les GPU Arc mobiles ont d’abord été lancés en Corée du Sud. Pour les GPU Arc desktop, les premiers servis seront les OEM chinois. Bref, Intel a donc fait le choix de cibler le marché asiatique. Cette décision n’a naturellement rien de blâmable sur le fond, un peu plus sur la forme : l’entreprise aurait pu communiquer clairement ce choix stratégique. Peut-être en réaction aux mécontentements de certains médias anglo-saxons, qui se demandent bien où sont les GPU annoncés et qui sont contraints de se rendre dans les locaux d’Intel pour avoir l’opportunité de tester lesdits GPU, Lisa Pierce, vice-présidente et directrice générale du groupe Visual Compute d’Intel, a clarifié la situation et la suite du programme dans un article publié hier.

Lisa Pierce a organisé son article autour de trois grandes questions. La première concerne la disponibilité des cartes graphiques mobiles Arc Alchemist, la seconde des cartes graphiques desktop, la troisième a trait aux pilotes.

Cartes graphiques Arc mobiles

Concernant la disponibilité des cartes mobiles, voici les explications, traduites, de Lisa Pierce :

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires OEM afin de lancer les produits mobiles dotés de la carte graphique Intel Arc. Le premier a été Samsung, qui a commencé par une disponibilité en Corée avant de l’étendre au niveau mondial. Nous avions prévu d’élargir la disponibilité des OEM à ce stade ; cependant, nous avons eu des retards dans la préparation des logiciels et, avec les blocages de COVID qui ont eu un impact sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, les modèles OEM ne sont devenus plus largement disponibles que ce mois-ci.

Malgré ces contraintes, nos partenaires OEM ont annoncé des ordinateurs portables équipés de la carte graphique Intel Arc 3, notamment Samsung, Lenovo, Acer, HP et Asus, et nous travaillons avec eux pour les aider à commercialiser ces produits le plus rapidement possible. Les ordinateurs portables équipés des cartes graphiques Intel Arc 5 et Arc 7 seront disponibles au début de l’été. »

Cartes graphiques Arc desktop

La question numéro 2 est limpide, la réponse un peu moins :

« Quand les cartes Arc pour ordinateurs de bureau seront-elles disponibles ?

Contrairement aux ordinateurs portables, les systèmes de bureau offrent un vaste ensemble de combinaisons, y compris la mémoire, les cartes mères et les processeurs. Pour limiter dans un premier temps certaines de ces variations, nous allons commencer à travailler avec les constructeurs de systèmes et les équipementiers avec des configurations spécifiques.

Nous lancerons nos produits d’entrée de gamme de la série Intel Arc A pour ordinateurs de bureau (A3) d’abord en Chine par l’intermédiaire des constructeurs de systèmes et des équipementiers au deuxième trimestre. La vente au détail de composants suivra rapidement en Chine également. La proximité des fabricants de composants et la forte demande de produits dédiés d’entrée de gamme en font un point de départ naturel. Notre prochaine étape consistera à étendre ces produits à l’échelle mondiale.

Le déploiement des cartes Intel Arc A5 et A7 pour PC de bureau commencera dans le monde entier avec les OEM et les intégrateurs de systèmes plus tard cet été, suivi par la vente de composants chez les détaillants mondiaux.

Cette approche échelonnée nous donne la certitude, à chaque étape, de pouvoir satisfaire notre clientèle. »

Le dernier thème abordé touche à des fonctionnalités logicielles annoncées dans un précédent article, mais qui n’ont toujours pas été déployées. Dans les grandes lignes, l’argumentaire se résume à « cela prend plus de temps que prévu ».

Arc Alchemist ou RTX 40 / RX 7000 ?

Si vous espériez pouvoir acquérir une carte graphique desktop Intel sur le marché DIY, vous allez donc devoir faire preuve de patience. Intel se garde bien de donner une date précise ; il est tout à fait possible que la fenêtre de lancement coïncide avec celle des cartes NVIDIA RTX 40 et AMD RX 7000. Reste à savoir si celles-ci ne représenteront pas alors de meilleures alternatives.

Source : Intel