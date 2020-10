Un Ryzen 9 5950X overclocké à 6,02 GHz s’entraîne sur Geekbench 5

Le Ryzen 9 5950X, le modèle 16 cœurs / 32 threads des Ryzen 5000, a fait des apparitions sur plusieurs benchmarks, SiSoftware et Geekbench 5 ; dans ce dernier, il est poussé à 6,02 GHz. Pour rappel, ce processeur a une fréquence de base de 3,4 GHz et une fréquence Boost de 4,9 GHz.

Commençons par SiSoftware. Avec ses fréquences de référence, le Ryzen 9 5950X obtient un score arithmétique de 611,94 GOPS. Il distance ainsi son ancêtre, le Ryzen 9 3950X, d’environ 8,9 %, celui-ci marquant 562,11 GOPS. Le gain est encore plus conséquent pour la partie multimédia : 2 066,49 Mpix/s pour le Ryzen 5950X, contre 1 650,46 Mpix/s pour le Ryzen 9 3050X ; cela représente une hausse de 25,2 %. Si l’on compare les résultats de la puce d’AMD par rapport à un concurrent Intel, le Core i9-10900K, ils sont clairement en faveur du premier ; gardez toutefois à l’esprit que la puce Intel se cantonne à 10 cœurs / 20 threads. Elle obtient 400,99 GOPS et 1 142,70 Mpix/s ; le Ryzen 9 5950X la suclasse ainsi de 52,6 % et 80,6 % respectivement.

Flashé à 6,02 GHz sur Geekbench 5

Des résultats du Ryzen 5 5950X sur Geekbench 5 sont également disponibles. Le logiciel détecte la puce avec une fréquence maximale de 6,02 GHz, ce qui présage d’un refroidissement par azote liquide. Un certain Haruzake5717 a comparé les résultats obtenus avec d’autres puces dans le diagramme ci-dessous. On y retrouve notamment un Ryzen 9 3900X à 5,88 GHz.

Le Ryzen à 5950X marque 17 448 points en multicœurs et 2 024 points en mono-cœur ; le Ryzen 9 3900X, 15 830 et 1 696 points. Dans ces conditions particulières, la puce Zen 3 devance donc la Zen 2 de 12,9 % en multicœurs et de 19,2 % en mono-cœur.

AMD Eng Sample: 100-000000059-37_46/35_N

1 Processor, 16 Cores, 32 Threads

AuthenticAMD Family 25 Model 33 Stepping 0https://t.co/KmNi5AgSZZhttps://t.co/JqtJvPpU3E pic.twitter.com/J9Mkfi2ZlW — APISAK (@TUM_APISAK) October 16, 2020