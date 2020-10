AMD lancerait le Ryzen 5 5600 en janvier 2021, à un prix de 220 dollars

Le 8 octobre dernier, AMD a dévoilé ses processeurs Ryzen 5000, avec architecture CPU Zen 3, présentés comme « les meilleurs processeurs gaming au monde ». Pour l’instant, cette gamme est de taille plutôt réduite, avec seulement quatre puces : les Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X. Les trois premiers seront disponibles à partir du 5 novembre prochain à des tarifs de 299, 449 et 549 dollars respectivement. Logiquement, on suppose que l’entreprise a gardé d’autres modèles en réserve pour de nouvelles annonces dans les prochaines semaines. Parmi les potentiels puces cachées, le Ryzen 5 5600.

Ce Ryzen 5 5600 pourrait arriver en début d’année prochaine, à un tarif de 220 dollars. En tout cas, c’est l’information que prétend détenir un certain harukaze sur Twitter, également relayée par TechPowerUp.

Associé à une carte mère série 400, un combo peu onéreux

Avec un tarif inférieur de 80 dollars au Ryzen 5 5600X, ce Ryzen 5 5600 figurerait sans aucun doute parmi les modèles avec le meilleur rapport performance / prix de la gamme. Logiquement, il s’armerait de 6 cœurs / 12 threads comme la variante X, mais avec des fréquences sans doute moindres.

Enfin, notez que cette période de janvier n’est pas anodine : elle correspond à la mise à disposition du microcode AGESA qui assurera la prise en charge des Ryzen 5000 sur les cartes mères de série 400 par AMD. Ainsi, cela permettrait aux utilisateurs déjà munis d’une telle carte d’upgrader leur configuration actuelle sans trop dépenser ; pour eux, le Ryzen 5 5600 deviendrait une option intéressante.