Un test complet du Core i5-12400, un processeur décidément très prometteur

Le Core i5 Alder Lake le plus accessible fait ses preuves sur des benchmarks synthétiques et plusieurs jeux.

Le Core i5-12400 ne sera officiellement disponible que dans quelques semaines, mais des tests basés sur des échantillons donnent déjà une idée de ses performances. En début de mois, le site Comptoir Hardware rapportait de solides performances dans les jeux pour le Core i5-12400F. Au tour d’un échantillon de qualification du Core i5-12400 de s’illustrer à travers une vidéo publiée par un média chinois.

Les spécifications du Core i5-12400 sont connues depuis assez longtemps. En principe, c’est un processeur 6 cœurs / 12 threads, uniquement armé de P-cores. En conséquence, il ne sera pas nécessaire de désactiver ses E-cores pour éviter d’éventuels conflits avec des DRM. Cela permet également une comparaison directe avec le Core i5-11400, lui aussi équipé de 6 cœurs / 12 threads. La puce Alder Lake s’appuie sur 18 Mo de cache L3 et a un TDP de 65 W. Enfin, il y a plus d’incertitudes concernant les fréquences finales, mais celles-ci devraient avoisiner les 2,5 GHz (Base) et 4,4 GHz (Boost).

Le testeur a comparé les performances du Core i5-12400 à celles des Core i5-11400 et Core i2-12900K dans divers benchmarks et jeux. Les trois systèmes de test mobilisent de la mémoire DDR4 Predator Black d’HyperX et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Les puces Alder Lake prennent place sur une carte mère Z690A-Pro de MSI, tandis que la référence Rocket Lake est installée sur une carte mère MEG Z590 Ace.

Une belle plus-value par rapport au Core i5-11400 dans les jeux

Sur Time Spy et Time Spy Extreme, le Core i5-12400 s’avère légèrement supérieur à son ancêtre sans pour autant creuser un énorme écart ; idem sur Port Royal et Fire Strike. La différence est plus importante sur CPU-Z et Cinebench, tant en mono-cœur qu’en multicœurs.

Dans les jeux, le Core i5-12400 offre généralement une belle hausse du nombre d’images par secondes par rapport au Core i5-11400. Il y a quelques exceptions, notamment The Witcher 3 et Red Dead Redemption 2 ; mais cela s’explique par le fait que le GPU est alors le facteur limitant. Sinon dans l’ensemble, les gains d’IPS se situent entre 15 et 25 % environ.

Cyberpunk 2077 GTA V PUBG

Pour un usage gaming, le Core i5-11400 bénéficiait déjà d’un rapport qualité / prix intéressant ; son successeur semble suivre le même chemin.