Duel entre le Core i5-12400 et le Ryzen 5 5600X dans PugetBench Premiere Pro

Le Core i5-12400 n’a pas d’existence officielle, mais à l’évidence, des échantillons se promènent dans la nature. Ainsi, en octobre, nous en croisions dominant le Ryzen 5 5600X sur CPU-Z et Cinebench R20 ; plus récemment, début novembre, c’est un modèle privé d’iGPU, le Core i5-12400F, qui témoignait de solides performances dans les jeux. Tum_Apisak a déniché de nouveaux résultats de benchmark pour le Core i5-12400, cette fois dans PugetBench Premiere Pro.

Tum_Apisak fournit également les scores obtenus par le Ryzen 5 5600X d’AMD. Ce qui est intéressant, c’est que les deux processeurs combattent à armes égales en matière de système d’exploitation : c’est Windows 10 21H1 (19043) dans les deux cas. Ils collaborent avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti et 16 Go (2 x 8 Go de RAM). Cependant, le Ryzen a droit à de la mémoire à 4000 MHz tandis que le Core i5 se contente de mémoire à 2400 MHz. Ce dernier prend place sur une carte mère Z690 Extreme WiFi 6E et son concurrent du jour sur une ASRock X570 Extreme4. Dernière précision : il s’agit d’un duel de 6 cœurs / 12 threads puisque le Core i5-12400 est, jusqu’à preuve du contraire, dépourvu d’E-Cores. De plus, les puces ont toutes deux des TDP de 65 W.

Intel Alder Lake : AMD est dans les cordes

Résultat : match nul

Tous les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Processeur Standard Overall Score Standard Export Score Standard Live Playback Score GPU Score Ryzen 5 5600X 722 79,3 65,1 64,7 Core i5-12400 712 78,7 63,7 64,8

Vous le constatez, dans l’ensemble, le Ryzen 5 5600X et le Core i5-12400 obtiennent des scores presque identiques. De fait, il est probable qu’avec de la DDR4-4000, le Core i5-12400 prenne un léger avantage. Réponse dans quelques semaines, lors du lancement des processeurs Alder Lake-S non-K.