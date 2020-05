Une impressionnante modélisation de ville dans Minecraft

Depuis sa sortie en 2009, Minecraft stimule la créativité de beaucoup de joueurs. Les plus talentueux et persévérants d’entre eux sont capables d’élaborer de superbes constructions, par exemple le château Pourdlard parfaitement reconstitué dans un superbe mod Harry Potter. Mais certains se lancent dans des projets encore plus démentiels. C’est notamment le cas de l’équipe derrière le projet Minecraft Greenfield, tout simplement la plus grande ville jamais bâtie dans le jeu.

Projet commencé en 2011, Minecraft Greenfield en est actuellement à sa version 0.5.2. Vous pouvez voir son trailer ci-dessus. Sur sa page Facebook, l’équipe a dévoilé que Minecraft Greenfield 0.5.3 arrivera très prochainement.

Un bloc = un mètre cube

Selon les créateurs, cette ville utilise une échelle 1:1, un bloc représentant un mètre cube. On imagine donc aisément le travail titanesque que la modélisation d’une aussi grande zone représente. Si elle ne s’inspire pas d’une cité précise, comme le fait remarquer le site DSOGaming, lorsque l’on jette un rapide regarde à l’image ci-dessous, on a néanmoins bien l’impression d’admirer une véritable métropole.

Quant à savoir si Minecraft Greenfield 0.5.3 sera compatible Minecraft RTX, on l’ignore pour l’instant.

