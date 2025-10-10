Une occasion à ne pas manquer : des licences Windows à partir de 12 € pour Halloween

Quelle que soit la version de Windows que vous convoitez, elle est forcément disponible au meilleur prix sur le site de VIP-URcdkey à l’occasion d’Halloween. Alors n’ayez pas peur de profiter de ses incroyables tarifs !

🧐 Quel Windows choisir ?

Si vous hésitez encore sur la version de Windows qui vous correspond, voici quelques points à connaitre.

🏠 Windows 11 Home

Windows 11 Home est la version idéale pour les particuliers et les utilisateurs domestiques souhaitant profiter d’une expérience moderne, fluide et intuitive. Son interface épurée, centrée sur la productivité et la simplicité, rend la navigation agréable et accessible à tous. Cette édition offre toutes les fonctionnalités essentielles : le nouveau menu Démarrer, la gestion améliorée du multitâche, Microsoft Store, Cortana, ainsi qu’une intégration fluide avec Microsoft 365 et OneDrive.

Windows 11 Home bénéficie également des mêmes bases de sécurité que la version Pro, avec la prise en charge du TPM 2.0 et de Windows Hello pour une authentification rapide et sûre.

C’est le choix parfait pour une utilisation quotidienne — navigation, bureautique, multimédia ou gaming — tout en profitant des dernières innovations de Microsoft.

👷 Windows 11 Pro

Windows 11 Pro est conçu pour les professionnels, les entreprises et les utilisateurs exigeants qui recherchent à la fois performance, sécurité et flexibilité. Il intègre toutes les fonctionnalités de Windows 11 Home, tout en offrant des outils avancés tels que BitLocker, le Bureau à distance (Remote Desktop) et la possibilité de rejoindre un domaine ou Azure Active Directory. Ces fonctions facilitent la gestion des postes dans un environnement professionnel et renforcent la protection des données sensibles.

De plus, Windows 11 Pro permet de différer certaines mises à jour et d’accéder à des paramètres réseau avancés, offrant ainsi un meilleur contrôle aux administrateurs.

🪽 Windows LTSC (10 ou 11)

Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel) est destiné aux entreprises et organisations qui privilégient la stabilité à long terme plutôt que les nouveautés fréquentes. Contrairement aux autres versions de Windows, LTSC ne reçoit pas de mises à jour de fonctionnalités majeures, mais uniquement des mises à jour de sécurité et de fiabilité pendant une période pouvant aller jusqu’à 10 ans. Cette approche réduit considérablement les risques de perturbation et garantit un fonctionnement constant des systèmes critiques.

LTSC est dépourvu d’applications grand public comme Microsoft Store, Cortana ou les widgets, ce qui allège le système et améliore ses performances. Il est particulièrement adapté aux environnements industriels, médicaux, bancaires ou aux postes de production. En somme, Windows LTSC est le choix idéal pour les structures qui recherchent un système d’exploitation robuste, stable et durable, sans les contraintes des mises à jour fréquentes.

Ceux qui possèdent des PC assez anciens (plus de 6-7 ans) auront intérêt à opter pour la version 10 de Windows LTSC. Les autres pourront opter pour Windows 11 LTSC.

