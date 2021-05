Une Radeon Pro W6800 avec 32 Go de VRAM repérée dans UserBenchmark

Il y a tout juste un mois, nous découvrions deux clichés d’une carte Radeon Pro armée d’un GPU Navi 21, prétendument une Radeon Pro W6800. Nous n’avions jusqu’ici aucune information technique la concernant ; une apparition dans UserBenchmark permet d’enrichir un peu nos connaissances à son sujet.

Cette référence embarque 32 Go de VRAM. Elle se place au rang 11 du benchmark (qui comptabilise 661 références) ; sa vitesse moyenne est de 146 % par rapport aux autres GPU. Pour la comparaison avec des références familières, sachez que la NVIDIA GeForce RTX 2080 Super est en moyenne à 138 %, la GeForce RTX 3070 à 152 %. Chez AMD, la Radeon RX 6800 XT se situe au 8e rang avec 161 %.

Une inédite Radeon Pro W6900X repérée dans un Mac Pro

Navi 21 GLXL

Malheureusement, hormis les 32 Go de mémoire GDDR6, les autres spécifications de ce modèle ne sont pas précisées. Apparemment, cette Radeon Pro W6800 s’appuierait sur un GPU Navi 21 GLXL. Sa configuration mémoire s’articule sans doute autour de 16 puces de 16 Gb.

La fuite de ce résultat suggère que la la Radeon Pro W6800 ne devrait plus trop tarder. Logiquement, elle cible les utilisateurs professionnels friands d’applications CAO / FAO (conception / fabrication assistée par ordinateur) et DCC (Digital Content Creation). Ainsi, pour jauger des performances de la Radeon Pro dans ces tâches spécifiques, il faudra attendre des résultats en provenance de benchmarks plus ciblés qu’UserBenchmark.

Source : VideoCardz