Une inédite Radeon Pro W6900X repérée dans un Mac Pro

Associée à un processeur Intel Core i9-10920X à 12 cœurs / 24 threads et 192 Go de DDR4-2933.

Les Mac Pro d’Apple embarquent des cartes graphiques AMD depuis plusieurs années, et ce mariage devrait perdurer pour la prochaine génération, avec des Mac Pro armés de GPU Radeon PRO sous architecture RDNA2. En effet, récemment, Apple a mis à jour son système d’exploitation macOS en ajoutant la prise des derniers GPU d’AMD. Aujourd’hui, nous avons la mention d’une machine identifiée comme un MacPro 7.1 sous Geekbench 5 ; elle est munie d’un processeur Intel Cascade Lake-X, (Intel Core i9-10920X à 12 cœurs / 24 threads), de 192 Go de DDR4 et surtout, d’une carte graphique Radeon Pro W6900X.

Il est possible que cette référence soit une variante exclusive à Apple. Elle hériterait certainement d’un GPU Navi 21 comme les Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800. Sur Chiphell, un utilisateur a partagé un prétendu cliché de la carte.

Nouveaux iMac et iPad Pro avec puce M1, Apple TV 4K et AirTag : les nouveautés de la Keynote Spring Loaded

Un niveau de performances proche de celui de la Radeon RX 6900 XT

En ce qui concerne les performances, nous avons un aperçu sur le test Apple Metal API. Cette Radeon Pro W6900X obtient des scores compris entre 152 686 et 171 448 points. Comme indiqué sur le tableau ci-dessous, son score maximal est un peu plus élevé que celui de la RX 6900 XT qui plafonne à 164 294 points.

Par ailleurs, bien que ce Mac Pro embarque toujours un CPU Intel, ces successeurs ne feront pas exception à la décision d’Apple de remplacer toutes les processeurs Intel par des puces Apple Silicon dans ses machines d’ici deux an. Cet engagement a été formulé en juin 2020. Par conséquent, la marque à la Pomme a encore plus d’un an pour le respecter. Selon de précédentes informations, Apple développerait actuellement des processeurs à 32 cœurs voire 64 cœurs pour le millésime 2022 de Mac Pro. Outre les CPU, l’entreprise souhaiterait aussi, à plus longue échéance, divorcer d’AMD pour les GPU ; plusieurs rumeurs mentionnent des GPU Apple gravés en 5 nm.

Source : VideoCardz