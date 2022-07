ViewSonic OMNI VX241 : un moniteur 24 pouces incurvé pour les joueurs

ViewSonic étoffe sa gamme de moniteurs de jeu avec le ViewSonic OMNI VX2418C. C’est un modèle incurvé de 24 pouces armé d’une dalle VA. Celle-ci offre une définition maximale de 1920 x 1080 pixels (Full HD).

Crédit : ViewSonic

Le moniteur a une courbure de 1500R. Il atteint une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms. La luminosité maximale plafonne à 250 cd/m² tandis que le rapport de contraste statique est de 3000:1. L’écran couvre 72 % du NTSC et 102 % du sRGB. Il prend en charge la technologie AMD FreeSync Premium.

Comparatif : quel est le meilleur écran gamer en 2022 ?

Du matériel peu onéreux pour les joueurs

Le ViewSonic OMNI VX2418C possède une paire de haut-parleurs de 2 W. Il met à disposition deux ports HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2 et du jack audio. L’ergonomie se limite à une inclinaison avant / arrière (-5º / 20º). Enfin, la consommation typique est de 23 W.

« Avec les moniteurs ViewSonic OMNI, nous proposons une gamme de produits qui peuvent atteindre des prix très intéressants tout en offrant les caractéristiques, les technologies et les fonctionnalités que les joueurs en herbe et les joueurs d’esports exigent », déclare Jeff Muto, directeur de la ligne commerciale chez ViewSonic.

De fait, contrairement au ColorPro VP2776, un écran QHD Nano IPS de 27 pouces qui cible les créateurs, pour son ViewSonic VX2418C, l’entreprise s’adresse clairement aux joueurs : « Le ViewSonic VX2418C est un écran Full HD associé à un taux de rafraîchissement hyper réactif de 165 Hz pour des jeux de qualité. La courbure de l’écran de 1500R offre une expérience visuelle véritablement immersive qui vous permet de profiter d’une vue panoramique, nettes et étonnantes. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz génère plus d’images pour un jeu fluide avec moins de décalage. Un temps de réponse de 1 ms garantit que vos réactions sont aussi rapides que le jeu, vous aidant à remporter plus de victoires. FreeSync Premium élimine virtuellement les défauts et problèmes d’affichage pour une expérience de jeu optimisée à l’extrême. »

Le tarif en France en euros n’est pas encore connu, mais il est de 159,99 dollars outre-Atlantique.