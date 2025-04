Voici le premier jeu qui tourne en 8K à 120 Hz, c’est impressionnant

Lors du salon NAB (National Association of Broadcasters) 2025 à Las Vegas, l’association 8K a présenté une première mondiale pour le jeu en 8K@120Hz avec un connecteur HDMI 2.1. Cette démonstration a été rendue possible grâce à la compression Display Stream Compression (DSC), qui a permis de dépasser la limitation habituelle de 8K@60Hz du HDMI 2.1.

La démonstration utilisait un PC de jeu entièrement équipé de matériel AMD et exécutait le jeu Horizon Forbidden West de Guerrilla, connu pour son optimisation. Le PC, fourni par Maingear, était équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 9800X3D et d’une carte graphique AMD Radeon RX 9070 XT. Le jeu a été rendu en 5K, puis mis à l’échelle en interne à l’aide de la technologie AMD ML-based FidelityFX Super Resolution 3.

Le signal a été envoyé à un téléviseur spécial de 65 pouces, fourni par Samsung, membre de l’association 8K. Ce téléviseur, un modèle Neo QLED 8K modifié, prenait en charge les fonctionnalités suivantes :

Mode de faible latence automatique (ALLM)

Taux de rafraîchissement variable (VRR)

FreeSync Premium Pro

Le jeu a été exécuté sur la plateforme Steam, permettant d’afficher des analyses confirmant le fonctionnement à 120Hz. Les visuels fluides ont attiré l’attention des visiteurs, notamment ceux qui connaissaient déjà le jeu pour ses graphismes impressionnants.

Bien que le jeu en 8K puisse sembler excessif, les dernières cartes graphiques de NVIDIA et AMD, avec des technologies comme NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation et AMD FSR 4 Frame Generation, le rendent plus accessible que jamais. Par exemple, le jeu Kingdom Come: Deliverance 2 a été montré fonctionnant à des fréquences d’images jouables même en résolution 16K sur une carte graphique GeForce RTX 5090, et ce, sans utiliser la technologie Frame Generation.

Avec l’annonce de la norme HDMI 2.2 au CES 2025 et sa sortie officielle prévue pour plus tard cette année, les écrans 8K devraient devenir plus courants grâce à la bande passante doublée (96 Gbps). Cependant, il pourrait encore falloir quelques années avant que le jeu en 8K ne devienne largement accessible, tant au niveau matériel que logiciel.