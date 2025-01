Voici tout ce que l’on sait sur la AMD Radeon RX 9070 XT : c’est du lourd

La Radeon RX 9070 XT d’AMD fait couler beaucoup d’encre alors que la date de son lancement approche. Bien que la présentation d’AMD lors du CES 2025 n’ait pas dévoilé de détails concrets sur la série RDNA 4, les rumeurs et les déclarations de certains représentants d’AMD indiquent que cette nouvelle carte graphique pourrait bouleverser le segment des GPU grand public.

Un très bon rapport performances / prix

AMD a annoncé un changement stratégique majeur en matière de développement de GPU. La société abandonne la course au GPU le plus puissant pour se concentrer sur des produits offrant un excellent rapport qualité-prix. La série Radeon RX 9070, composée de la RX 9070 XT et de la RX 9070 standard, illustre cette nouvelle orientation. Ce choix positionne AMD face à NVIDIA, particulièrement sur le segment des cartes de milieu de gamme, comme les RTX 70 et 80.

Spécifications techniques de la Radeon RX 9070 XT

La Radeon RX 9070 XT repose sur l’architecture RDNA 4 et le silicium Navi 48 gravé en 4 nm. Voici les principales caractéristiques connues à ce jour :

Mémoire : 16 Go de GDDR6, ce qui la place derrière les solutions GDDR7 de NVIDIA.

: 16 Go de GDDR6, ce qui la place derrière les solutions GDDR7 de NVIDIA. Consommation énergétique : 330 W pour le modèle de référence.

: 330 W pour le modèle de référence. Fréquences : une fréquence boostée de 3060 MHz et une fréquence de base de 2518 MHz.

: une fréquence boostée de 3060 MHz et une fréquence de base de 2518 MHz. Processeurs de flux (SP) : 4096 unités.

: 4096 unités. Connectivité d’alimentation : absence du connecteur 12V-2×6 pour le modèle de référence, mais disponible chez certains partenaires.

Bien que la capacité de mémoire soit moindre par rapport aux modèles haut de gamme de la génération précédente, AMD semble privilégier l’équilibre entre coût et performance.

Performances attendues

Les premiers benchmarks sous 3DMark Time Spy Extreme et 3DMark Speed Way montrent que la RX 9070 XT rivalise avec des cartes comme la NVIDIA RTX 4080 et la Radeon RX 7900 XTX. Bien que ces tests soient réalisés avec des pilotes en phase bêta, ils suggèrent une compétitivité accrue dans le segment intermédiaire.

La RX 9070 XT devrait offrir des performances solides pour les jeux en 1440p et même en 4K, en particulier lorsqu’elle est couplée avec des technologies comme FSR 4.

Modèles des constructeurs tiers

Lors du CES 2025, plusieurs partenaires d’AMD, dont XFX, Sapphire, ASUS et PowerColor, ont présenté leurs variantes de la RX 9070 XT. Ces modèles, dotés de configurations à triple ventilateur, se distinguent par des designs variés, allant du blanc pur au style gaming agressif.

Prix et disponibilité

AMD prévoit d’ouvrir les précommandes pour la RX 9070 XT et la RX 9070 le 23 janvier 2025. Concernant les prix, aucune information officielle n’a encore été dévoilée. Toutefois, les analystes estiment que la RX 9070 XT pourrait être commercialisée entre 700 et 900 euros, pour rivaliser avec les RTX 5070 et RTX 5080 de NVIDIA.