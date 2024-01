Vous avez quatre RTX 4090 à alimenter ? Cooler Master a le bloc de 2800 W qu’il vous faut

© Paul’s Hardware

Avec sa capacité à délivrer jusqu’à 600 W, le connecteur d’alimentation 12VHPWR, désormais remplacé par une version 12V-2×6 censée éviter les surchauffes, a ouvert la voie aux alimentations démesurées : après FSP et sa Cannon Pro 2500 W, au tour d’une autre marque, Cooler Master, de faire dans la surenchère : l’entreprise exposait un bloc de 2800 W au CES (consumer electronics show).

Au même titre que les blocs Thermaltake également dévoilés à l’occasion du salon, l’alimentation est estampillée ATX 3.1 et PCIe Gen5 ; autrement dit, elle est livrée avec les nouveaux connecteurs d’alimentation 12V-6×2.

Une alimentation surdimensionnée pour un PC gaming…

Le stand de la marque taïwanaise exposait plusieurs séries, les X-Silent et X-Mihty. Le bloc de 2800 W dont il est question ici appartient à la deuxième catégorie. Cooler Master proposera également un modèle avec une puissance de 2000 W.

L’alimentation 2800 W possède quatre connecteurs 12V-2×6. Elle peut ainsi alimenter la même quantité de GeForce RTX 4090. Autant dire qu’elle ne se destine pas à l’ordinateur d’un joueur, mais plutôt à des stations de travail utilisant des configurations multi-GPU.

Dans plusieurs pays, dont la Chine, l’interdiction des exportations de cGPU a entraîné une miniaturisation de GeForce RTX 4090 dans le but de les installer dans des centres de données bricolés ; encore faut-il pouvoir alimenter ces GPU initialement pas pensés pour cet usage.

Précisons que les 2800 W valent pour des pays où la tension est de 220 V ou plus. En France par exemple, comme dans la plupart des pays européens, la tension des prises électriques domestiques est de 230 volts. Ce n’est bien sûr pas le cas dans toutes les régions du globe.

Comme le détaille Engie sur son site, la tension est de 120 V aux États-Unis et au Canada (120 V), comprise entre 110 V et 120 V en les pays d’Amérique du sud, et de 100 V au Japon.

Enfin, ces alimentations de 2000 W et 2800 W embarquent des connecteurs PMBUS et USB Protocol qui permettent de surveiller leurs caractéristiques en temps réel grâce à des logiciels.

La date de lancement et les prix de ces blocs Cooler Master n’ont pas été précisés.