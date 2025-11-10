Vous utilisez un bloqueur de pub ? YouTube veut vous le faire payer

YouTube rencontre actuellement des dysfonctionnements sur sa version web et mobile, notamment causés par les bloqueurs de publicité, dans le cadre d’un renforcement de sa politique contre leur utilisation.

Depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs de YouTube signalent des dysfonctionnements sur la version web du service, en particulier lorsqu’un bloqueur de publicité est activé. Les difficultés concernent principalement les navigateurs de bureau, où certaines pages ne se chargent plus correctement, laissant les utilisateurs face à un écran vide ou à un site partiellement fonctionnel.

Une réaction possible au blocage des publicités

De nombreux témoignages indiquent que ces problèmes sont directement liés à la présence d’un bloqueur de publicité. Les utilisateurs qui désactivent leur extension ou changent de navigateur affirment que la plateforme redevient accessible. YouTube n’a pas encore publié de communiqué officiel à ce sujet, mais la situation laisse penser qu’il s’agit d’une nouvelle étape dans la lutte de la plateforme contre les bloqueurs de publicités.

Depuis plusieurs mois, YouTube multiplie les initiatives pour limiter leur usage. En 2023 déjà, la société avait testé des messages d’avertissement invitant les internautes à désactiver leur bloqueur ou à souscrire à l’abonnement YouTube Premium, qui permet un visionnage sans publicité.

Des problèmes également sur l’application mobile

Parallèlement, certains utilisateurs de l’application mobile ont rencontré un autre type de dysfonctionnement. Sur le lecteur des YouTube Shorts, plusieurs boutons d’interaction — notamment ceux permettant de « liker », commenter, partager ou s’abonner — ont temporairement disparu.

YouTube a confirmé être au courant de cette anomalie et travaille sur un correctif, qui devrait être déployé dans les prochains jours.

Une politique de plus en plus stricte

La plateforme, propriété de Google, a toujours défendu un modèle économique reposant sur la publicité. En conséquence, elle cherche à restreindre les moyens permettant d’y échapper. Les récents problèmes rencontrés par les utilisateurs de bloqueurs de publicité s’inscrivent dans cette logique de durcissement.

Si la désactivation des extensions concernées suffit généralement à rétablir le bon fonctionnement du site, la situation pourrait encourager certains utilisateurs à opter pour l’abonnement payant, seule solution officiellement tolérée pour profiter de vidéos sans publicité.

En attendant une prise de position claire de YouTube, les utilisateurs sont invités à vérifier leurs extensions et à mettre à jour leur navigateur pour éviter les interruptions de service.