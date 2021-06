Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025

Le 29 juillet 2015, Microsoft a officiellement lancé Windows 10 ; on connait désormais la date de fin du support de cette version, ce sera le 14 octobre 2025.

Forcément, cette nouvelle confirme le lancement imminent de Windows 11. Cette version devrait être officialisée dans quelques jours, le 24 juin, lors d’un évènement intitulé « What’s Next for Windows ». La semaine dernière, la firme de Redmond a d’ailleurs mis en ligne l’étrange vidéo promotionnelle ci-dessous ; elle dure précisément 11 minutes. « Vous avez du mal à vous détendre parce que vous êtes trop impatient d’assister à l’événement Microsoft du 24 juin ? Faites un lent voyage dans le passé avec les sons de démarrage de Windows 95, XP et 7 ralentis à une vitesse de 4 000 % ».

Windows 10 : les lecteurs de TH au dessus de la moyenne

Une refonte visuelle

La prochaine mouture de Windows bénéficiera d’un « rajeunissement visuel radical » selon les mots de Microsoft. Le Windows Store aurait droit à une refonte complète. L’entreprise s’efforcerait de le rendre bien plus attrayant, à la fois pour les utilisateurs et les développeurs, afin qu’il devienne l’un des piliers de son OS.

Au niveau hardware, Windows 11 bénéficierait d’optimisations pour gérer l’architecture hybride des processeurs Intel Alder Lake.

En ce qui concerne la date du lancement effectif de Windows 11, nous devrions avoir la réponse à cette question le 24 juin. La période entre septembre et décembre semble une estimation raisonnable.

