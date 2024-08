Windows 11 24H2 améliore sa gestion de l’énergie, l’autonomie des notebooks en hausse

Windows 11 24H2 va introduire un nouvel outil : Energy Saver qui sera l’évolution du mode économiseur de batterie. À la fois plus performant et plus configurable, il devrait offrir une autonomie prolongée aux notebooks et permettre aux PC de bureau de réduire leur consommation d’énergie

©Panos Sakalakis via Unsplash

Microsoft a dans ses cartons la future mise à jour de Windows 11 : 24H2. Celle qui est d’ores et déjà disponible sur les PC Copilot+ continue de s’améliorer en prévision de son déploiement sur le reste des ordinateurs utilisant l’OS du géant de Redmond.

Alors que Windows 24H2 sera une mise à jour centrée sur l’IA, diverses fonctionnalités n’utilisant pas cette technologie devraient tout de même être de la partie. C’est le cas notamment d’Energy Saver, un mode d’utilisation inédit devant remplacer Battery Saver (le mode économiseur de batterie).

Comme son nom l’indique, ce nouvel outil devrait permettre de faire d’économies la batterie et de rendre un peu d’autonomie aux ordinateurs portables Windows. Il faut espérer que cette fonctionnalité soit prête pour la sortie globale de Windows 11 24H2 en fin d’année (en septembre ou octobre).

L’intérêt principal de ce genre de fonctionnalité est bien entendu de compenser les faiblesses des notebooks en ce qui concerne leur durée de vie sur batterie. Cependant, petit bonus, il semblerait qu’Energy Saver ait également son utilité lorsqu’un PC portable est branché sur secteur mais aussi sur les ordinateurs de bureau.

Surface Laptop 7 ©Microsoft

Le mode économiseur de batterie évolue

Au prix d’une réduction des performances, l’outil permet à un ordinateur desktop (ou un notebook branché) de faire des économies d’énergie et donc de potentiellement baisser la facture d’énergie des usagers, même si les gains devraient être minimes.

Par exemple, en prenant un PC consommant 0,15 kW (à 0,24 € le kW) et tournant 8 heures par jour quasiment toute l’année (330 jours), le calcul suivant permet de calculer la consommation potentielle : 330 x 8 x 0,15 x 0,24 = 95,04 euros par an. En appliquant une réduction potentielle de 10 % de la consommation, le résultat estimé serait de 85,54 euros, soit un peu moins de 10 euros par an.

Si cela est intéressant, l’intérêt principal d’Energy Saver est bien d’augmenter l’autonomie des ordinateurs portables. La fonctionnalité se déclencherait automatiquement lorsque la batterie atteindrait un niveau d’énergie faible spécifié à l’avance. Microsoft précise tout de même que cette fonction peut également être activée manuellement.

En somme, Energy Saver offre un contrôle accru sur la gestion de la batterie et sur l’autonomie des machines aux utilisateurs de Windows 11. En revanche, le mode d’alimentation ne peut être changé lorsque la fonctionnalité s’active au contraire de Battery Saver.

Si Energy Saver est un peu plus restrictif, l’outil ne s’embarrasse pas non plus du superflu. Par exemple, la transparence des fenêtres est désactivée ainsi que la synchronisation automatique des applications OneNote, OneDrive et PhoneLink. La luminosité de l’écran est également réduite d’environ 30% afin de sauver de la batterie.

Une fonctionnalité réservée à un petit nombre d’usagers ?

©Microsoft

Cette fonctionnalité plus évoluée que Battery Saver s’annonce donc plus efficace. En revanche, il est regrettable que celle-ci ne soit disponible que sur Windows 11 24H2 et potentiellement Windows 12 quand cette version de l’OS sortira.

Néanmoins, il est tout de même agréable de voir que Microsoft pense aux utilisateurs ne disposant pas de PC Copilot+ avec une fonctionnalité vraiment utile. Windows 11 24H2 s’annonce comme une mise à jour clivante divisant le parc des PC Windows en deux catégories : ceux avec NPU de 40 TOPS et plus et les autres.

Malheureusement, pour ces derniers, les outils IA avancés et les améliorations de Copilot seront inaccessibles. Si Energy Saver peut sembler être un maigre lot de consolation, elle a le mérite d’exister et elle offrira tout de même une gain d’autonomie à l’ensemble des PC portable tournant sur Windows 11 24H2.