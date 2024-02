Windows 12 : nouveautés et IA, qu’attendre du prochain OS de Microsoft

Concept Windows 12 ©AR 4789

À l’heure où de nombreux nouveaux outils font leur apparition dans le domaine de la high-tech et des nouvelles technologies, Microsoft s’apprête à lancer un OS qui pourra les mettre en avant. De quoi faire oublier les quelques ratés de Windows 11.

Ainsi, 2024 devrait marquer une nouvelle transition pour le géant américain avec l’arrivée de Windows 12. S’il sera évidemment question de quelques ajustements et nouveautés assez secondaires, Microsoft souhaite surtout miser sur l’Intelligence Artificielle et les nombreux progrès faits dans ce domaine pour donner une nouvelle jeunesse à sa plateforme phare.

Quelles seront les fonctionnalités inédites intégrées ? Quand Windows 12 verra-t-il le jour ? Sera-t-il adressé à tous les profils d’utilisateurs ? C’est justement à toutes ces questions que nous allons répondre dans ce dossier exclusivement dédié au prochain (et révolutionnaire ?) système d’exploitation de Microsoft.

📅 Quand Windows 12 serait-il disponible ?

À l’heure actuelle, aucune communication officielle n’indique de date de sortie précise. Cela étant dit, vous savez sans doute que de nombreux médias du monde entier partent à la chasse aux informations pour tenter de glaner un maximum d’indices sur des sujets précis. C’est notamment le cas du Commercial Times, un journal taïwanais reconnu et spécialisé dans l’économie qui voit Windows 12 être déployé dès l’été 2024. Ces déclarations rejoignent notamment celle de David Zinser, le vice-président exécutif d’Intel, qui a affirmé que 2024 serait une « année particulièrement intéressante pour les OS ».

Pour rappel, les différentes versions de Windows ne suivent pas forcément un calendrier de sortie régulier. Effectivement, Windows Vista a vu le jour six ans après Windows XP, tandis que Windows a seulement eu à patienter trois ans après le déploiement de Windows 8 et qu’uniquement deux années séparent les sorties de Windows Vista et Windows 7. Ainsi, avec une mise à disposition de Windows 12 en 2024, Microsoft resterait dans un rythme assez similaire à ce qu’elle a pu faire par le passé.

Il y a peu, des références à une version « Windows 11 24H2 » ont même été repérés dans les fichiers du système d’exploitation. Alors que nous sommes actuellement à la version 23H2, et tandis que la version 22H2 va très bientôt être arrêtée par Microsoft. Il se pourrait que 24H2, confirmée par le géant d’internet il y a peu, éclipse Windows 12 pour cette année.

A lire aussi : Windows 11 Moment 3 : nouveautés, améliorations et bugs rencontrés, faut-il installer cette mise à jour importante ?

🧐 Quelles nouveautés majeures possibles au programme ?

Soyons clairs, avec l’émergence récente des outils misant sur l’Intelligence Artificielle générative, il serait tout simplement invraisemblable que Windows 12 ne mise pas sur de telles technologies pour faire évoluer sa formule. En effet, en mars 2023, un certain Yusuf Medhi, responsable du marketing grand public de Microsoft, déclarait que Microsoft réfléchi « à davantage d’aspects où l’IA devrait jouer un rôle essentiel ». De même, Panos Panay, le responsable de Windows chez Microsoft, affirmait que « l’IA allait réinventer la façon dont nous utilisons Windows ».

Depuis quelque temps, la firme de Redmond travaille activement sur la démocratisation de son IA nommée Copilot avec la ferme intention de l’intégrer à bon nombre de ces produits, tandis que l’entreprise s’évertue à recruter de nombreux profils ayant des connaissances sur l’Intelligence Artificielle générative.

Concept Windows 12 ©AR 4789

Avec toutes ses ressources matérielles et humaines, Microsoft pourrait donc faire de Windows 12 une véritable révolution. De fait, l’IA pourrait rendre cette OS encore plus adaptable, avec l’automatisation de nombreuses fonctionnalités et une véritable volonté d’améliorer la productivité des utilisateurs en leur laissant profiter d’un système d’exploitation en adéquation avec leurs attentes, leurs besoins et leur utilisation.

À titre d’exemple, la Super Resolution fait présentement office de nouveauté particulièrement attendu, elle qui devrait largement améliorer le rendu et la qualité des contenus vidéos et jeux vidéo. De même, il pourrait être question de fond d’écran animée par l’IA et d’une traduction (visuelle ou audio) en temps réel, toujours grâce à l’Intelligence Artificielle.

Enfin, on parle aussi d’importants efforts faits quant à la consommation d’énergie, à tel point qu’un ordinateur portable tournant sous Windows 12 pourrait voir son autonomie être rallongée de 50% par rapport à un PC misant sur une version antérieure de l’OS de Microsoft. Certaines rumeurs évoquent également un espace de création lié à l’IA et qui serait directement intégré au menu Démarrer et à l’Explorateur de Fichiers. Reste à voir quelle forme cela pourrait avoir, bien que certaines vues d’artiste de Windows 12 laissent présager de biens belles choses…

⚙️ Quels pré-requis matériels pourrait exiger Windows 12 ?

Avec toutes les fonctionnalités et potentielles nouveautés évoquées, il ne serait pas très étonnant de voir Windows 12 faire largement évoluer ses prérequis matériels. Effectivement, à son époque, Windows 11 avait pareillement augmenté ses demandes matérielles pour être installé, et l’inclusion de l’IA dans la prochaine itération de l’OS pourrait bel et bien le rendre encore plus exigeant en termes de hardware.

Ainsi, de nombreux constructeurs ont déjà procédé à l’intégration de moteur IA dans leurs puces. On pense notamment à AMD qui a ajouté un Ryzen AI Engine au sein de ses Ryzen 7000 mobiles. De même, Intel a précédemment confirmé la présence d’une toute nouvelle unité de traitement neuronal (NPU) dans les processeurs Meteor Lake de 14ᵉ génération, avec la ferme intention de démocratiser l’IA pour le plus grand nombre. Avec ce type de composants, l’utilisation de l’IA se fait grâce à des ressources internes à la machine, pour une réactivité naturellement plus élevée.

Là-encore, rien n’a été communiqué de manière officielle de la part de Microsoft quant à la nécessité ou non de posséder de telles configurations. Il faudra donc patienter jusqu’à une nouvelle prise de parole de la firme pour en avoir le cœur net.