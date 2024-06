Windows 11 24H2 veut transformer les PC Arm en plateforme gaming

Surface Laptop ©Microsoft

La mise à jour majeure 24H2 de Windows 11 est enfin disponible sur certains PC. Alors qu’elle ne devrait pas se démocratiser avant septembre ou octobre, Microsoft ayant privilégié Qualcomm et les appareils utilisant ses SoC Snapdragon X, la firme partage quelques informations supplémentaires sur son update.

Ces détails sur Windows 11 24H2 concernent principalement la compatibilité des PC Windows on Arm avec la pratique du jeu vidéo. Microsoft, dans son communiqué, précise les améliorations et optimisations liées au jeu sur ce système.

Il est ainsi possible d’en savoir plus sur les diverses fonctionnalités de l’OS, notamment sur le mode de fonctionnement de l’émulation ou sur les systèmes anti-triche sur Arm64. L’entreprise mentionne par exemple les logiciels Prism et BattlEye, avec des exemples d’utilisation.

Le premier permet de convertir le code x86 ou x64 en jeu d’instructions Arm64 afin de faire tourner correctement toute application utilisant les deux premiers. BattlEye quant à lui est une solution similaire à Denuvo visant à éviter la triche lors de parties de jeu en ligne.

©Microsoft

L’émulation au cœur de l’expérience Windows on Arm

Prism est particulièrement utile pour les développeurs de jeux vidéo. En somme, l’émulateur permet d’exécuter un logiciel x64 (ou x86) sur un PC Arm sans avoir à développer une version compatible avec Arm64.

Pour les joueurs, cela leur permet d’accéder à un catalogue de jeux conséquent pouvant fonctionner correctement sur cette architecture. Dans son papier, Microsoft prend l’exemple de Baldur’s Gate 3, un jeu assez récent et exigeant qui tourne pourtant de manière acceptable sur un PC équipé d’un Snapdragon X Elite.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce jeu est utilisé comme mètre étalon des performances du SoC de Qualcomm et des PC Windows on Arm. Précédemment, le Snapdragon X Elite semblait à l’aise avec le jeu en proposant une expérience en 1080p et 30 FPS grâce à l’émulation.

Microsoft précise que l’utilisation de Prism est immédiate et “transparente” dès le lancement d’une application nécessitant son aide pour fonctionner. Il faut préciser que si l’émulateur est disponible sur tous les systèmes Windows 11 on Arm, Prism est optimisé spécialement pour les Snapdragon X.

Win 11 24H2 étend la liste des jeux compatibles sur PC Arm

Petit bonus, la firme mentionne rapidement sa technologie d’upscaling, l’AutoSr. Celle-ci devrait être le premier outil de mise à l’échelle via l’intelligence artificielle directement intégré à un système d’exploitation.

En revanche, il est important de noter que celle-ci ne prendra en charge qu’un nombre de jeux restreint (pour commencer). De plus, elle nécessitera obligatoirement un SoC de la gamme Snapdragon X pour fonctionner.

Enfin, Windows 11 24H2 sera donc l’occasion pour l’OS de prendre en charge les systèmes anti-triche BattlEye mais aussi Denuvo et Welbia. L’entreprise précise qu’encore une fois, le support de ce genre de logiciel étend le nombre de jeux disponibles sur les nouveaux PC Windows on Arm.