Windows 11 24H2 disponible pour tous en fin d’année, l’IA Copilot limitée sans NPU récent

©Microsoft

Windows 12 est encore loin de sortir, en attendant la seule version inédite que les utilisateurs de l’OS vont pouvoir se mettre sous la dent est Windows 11 24H2. Cette mise à jour majeure qui se concentre sur l’intelligence artificielle est celle qui devrait établir l’avènement des PC Copilot+ de Microsoft.

Ces ordinateurs équipés de processeurs nouvelle génération et eux-mêmes intégrant des NPU “surpuissants” devraient offrir une expérience IA extrêmement complète aux usagers de Windows 11. Malheureusement cette version de l’OS n’est pour l’instant pas disponible pour tout le monde.

Microsoft ayant préféré la garder en version de test encore quelque temps, seuls les PC utilisant un Snapdragon X Plus ou X Elite sont en mesure d’en profiter. Évidemment prioriser Qualcomm n’est que temporaire et les futurs processeurs Ryzen AI 300 d’AMD et Lunar Lake d’Intel y auront droit également ainsi que tous les ordinateurs compatibles.

D’ailleurs la fenêtre de lancement de 24H2 pour ces derniers est enfin connue. Ainsi il va falloir redoubler de patience pour ceux qui souhaitent doper leur productivité avec l’IA. D’après les dires de Microsoft, la mise à jour n’arrivera qu’en fin d’année et le géant de Redmond n’a pas donné de date précise.

©Microsoft

Microsoft prend son temps avec Win 11 24H2

Sans doute que l’entreprise ne souhaite pas se mouiller au cas où l’un des processeurs d’AMD ou d’Intel serait finalement en retard. À ce propos, les Ryzen AI 300 devraient sortir fin juillet tandis que les Lunar Lake sont prévus pour le troisième trimestre de cette année. Si chacun d’eux respecte ses dates de lancement, ils seraient donc privés des fonctionnalités de 24H2 le temps que Microsoft daigne déployer officiellement son update.

Il est également possible que la firme créatrice de Windows 11 préfère attendre le dernier moment afin de s’assurer que toutes les nouveautés de l’OS soient fonctionnelles. Après tout, l’un des outils phares de 24H2, Recall a disparu des radars des suites de diverses controverses.

Si la fonctionnalité qui devait surveiller les faits et gestes des usagers serait peut-être absente, d’autres devraient être bien présentes. Parmi elles, il sera possible de retrouver notamment Restyle et Cocreator dans Paint, des outils permettant d’assister les usagers dans leurs créations graphiques.

Windows 11 24H2 sera-t-elle une mise à jour excluante ?

Recall ©Microsoft

En revanche Microsoft précise que l’ensemble des PC bénéficieront de Windows 24H2 en fin d’année. Cela signifie que les configurations sans NPU auront également droit à la mise à jour. Si ces machines bénéficieront des améliorations d’interface et à la prise en charge du Wi-Fi 7, les fonctionnalités IA avancées seront hors de portée.

C’est particulièrement dommage sachant que certaines fonctionnalités seraient utilisables même avec une configuration ne respectant pas les exigences de Microsoft. De ce fait, il existerait donc deux versions distinctes de cette update.

Une complète sur PC Copilot+ approuvés par Microsoft et une amputée de ses nouveautés les plus intéressantes sur les autres machines. Sans parler d’ostracisation au sens propre, avec Windows 11 24H2, l’entreprise va scinder l’expérience de l’OS en deux. Il n’est pas impossible que l’entreprise cherche à ce que ses utilisateurs changent de matériel et se procurent un PC agréé Copilot+.