Windows 11 24H2 : une mise à jour majeure qui se concentrerait sur l’intelligence artificielle

©Microsoft

Bien décidé à ne pas se laisser distancer sur le secteur de l’intelligence artificielle, Microsoft améliore régulièrement les capacités et fonctionnalités de Copilot. Son assistant intelligent devrait ainsi prendre une place de plus en plus importante dans Windows 11, en particulier à partir de 24H2, la prochaine version majeure du système. Reposant sur la nouvelle plateforme “Germanium”, Windows 11 24H2 pourrait être diffusée à partir de septembre 2024, soit moins d’un an après la sortie de l’actuelle version 23H2 de Windows 11.

Copilot, un chatbot toujours plus intelligent

Concrètement, l’assistant Copilot devrait être capable de localiser plus simplement les images et autres documents en interagissant de manière plus naturelle avec l’utilisateur. En apportant une touche intelligente au système de recherche d’informations et de fichiers dans Windows 11, le chatbot permettra de simplifier et accélérer l’exécution de tâches. Copilot devrait en outre permettre de réorganiser intelligemment l’espace de travail et la disposition des différentes fenêtres à l’écran, toujours pour stimuler la productivité.

©Microsoft

L’IA fera partie intégrante de l’interface de la prochaine version majeure de Windows 11 en se lançant dès le démarrage du système d’exploitation, mais s’imposera également dans l’environnement de travail de l’utilisateur grâce à une touche dédiée à Copilot sur les futurs claviers. Reste à espérer que le chatbot se montrera réellement utile et utilisable, et qu’il ne subira pas le même sort que feu Clippy ou plus récemment Cortana, autant de compagnons abandonnés suite à leur accueil plus que mitigé par le grand public.

Ce n’est toutefois pas la seule nouveautés attendue pour Windows 11 24H2. Cette mise à jour, peut-être l’une des dernières avant l’arrivée de Windows 12 (à moins que Microsoft ne change d’avis au dernier moment, en transformant cette “simple” mise à jour en nouvelle version de Windows), apportera également des améliorations côté gestion de l’énergie afin d’optimiser l’autonomie des prochains PC portables. On imagine sans difficulté que ces fonctionnalités utiliseront les capacités d’accélération matérielle de l’IA des derniers processeurs Intel, AMD et Qualcomm.

Source : Windows Central