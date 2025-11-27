World of Warcraft: Midnight dévoile enfin sa date de sortie officielle

Blizzard sortira World of Warcraft: Midnight le 2 mars 2026, une extension qui s’inscrit au cœur de la Worldsoul Saga et introduit de nouveaux systèmes, zones et récompenses inter-jeux.

Blizzard Entertainment a officialisé la date de lancement de World of Warcraft: Midnight, la onzième extension du MMORPG. Le studio a confirmé une sortie mondiale le lundi 2 mars 2026, mettant fin aux spéculations apparues ces dernières semaines. Une précédente fuite évoquait un lancement fin février, mais l’éditeur a retenu une date légèrement ultérieure.

Une nouvelle extension en vue

Cette extension s’inscrit comme le chapitre central de la trilogie narrative intitulée Worldsoul Saga. Imaginée par Chris Metzen, revenu chez Blizzard en 2023 après un départ en 2016, elle poursuit directement les événements de The War Within. Le récit met en scène le retour de Xal’atath, figure associée au Vide, dont l’offensive vise les terres elfiques de Bois-du-Soleil. La menace croissante du Voidstorm, tempête capable d’engloutir la lumière, se dirige parallèlement vers Quel’thalas.

Du côté du contenu, Midnight introduit plusieurs nouveautés structurantes pour le jeu. Le système de quartiers, une forme de logement pour les joueurs, fait son apparition. L’extension propose également un système de traque nommé Prey, une nouvelle race alliée — les Haranir —, et une spécialisation inédite pour la classe Chasseur de démons, le Devourer.

Quatre zones sont annoncées : Bois-du-Soleil fusionné avec les Terres Fantômes, Zul’Aman, Harandar et la zone bercée par la tempête du Vide. Les joueurs pourront aussi explorer onze Delves, huit donjons et trois raids. Une mise à jour de Cité d’Argent est également prévue, la ville accueillant désormais les deux factions. Certains contenus JcJ évoluent, avec un champ de bataille inédit et un mode permanent appelé Training Grounds. La progression de campagne offrira par ailleurs un choix d’itinéraires narratifs.

Un accès anticipé dès le 2 décembre

Si la majorité des fonctionnalités seront accessibles en mars, Blizzard offre un accès anticipé à cette nouvelle extension dès le 2 décembre 2025 pour les joueurs ayant préacheté l’extension. Pour marquer ce lancement anticipé, un système de récompenses inter-jeux est déployé. L’obtention du haut fait « Welcome Home » dans World of Warcraft permettra de débloquer divers éléments dans d’autres titres Blizzard.

Dans Overwatch 2, les joueurs recevront un skin légendaire, un spray, une carte de nom et une icône de joueur liés à Xal’atath pour Symmetra. Hearthstone proposera un dos de carte exclusif, tandis qu’un événement temporaire baptisé « Welcome to the Neighborhood! » ajoutera une carte épique à gagner. Enfin, StarCraft II verra l’arrivée de skins aux couleurs de la Horde et de l’Alliance. Aucun contenu associé n’a été annoncé pour Diablo IV.

La sortie de Midnight marque une nouvelle étape dans l’évolution du MMORPG de Blizzard, qui poursuit sa structuration narrative tout en intégrant des systèmes attendus depuis longtemps par une partie de la communauté.