Xiaomi a conçu un mini-PC aussi petit qu’un Rubik’s Cube

Xiaomi s’attaque aux mini-PC avec le Ningmei Rubik’s Cube Mini ; un modèle qui, comme son nom le suggère, est aussi ramassé qu’un Rubik’s Cube. Ses dimensions sont de 62 x 62 x 42 mm, pour un poids de 145 grammes malgré un boîtier métallique.

Ce PC rappelle donc beaucoup le Chuwi LarkBox avec ses 61 x 61 x 43 mm et son volume de 0,16 litre. La machine élaborée par Xiaomi embarque un processeur Intel Celeron J4125 : une puce Gemini Lake Refresh à 4 cœurs / 4 threads dont la fréquence de base est de 2 GHz et la fréquence en rafale, de 2,7 GHz. L’iGPU est une solution Intel UHD 600 avec 12 unités d’exécution et des fréquences de 250 / 750 MHz (base / rafale). Le PDT de ce processeur est de seulement 10 W ; Xiaomi n’a toutefois pas opté pour un refroidissement passif, puisqu’un petit ventilateur est présent.

Livré avec 6 ou 8 Go de mémoire LPPDR4

Ce Ningmei Rubik’s Cube Mini embarque 6 ou 8 Go de mémoire LPDDR4. Il peut héberger un seul SSD M.2, probablement de 42 mm de long bien que Xiaomi n’ait pas précisé cette donnée. La connectique se compose notamment d’un port HDMI, de deux ports USB 3.0 et d’un port USB-C à l’arrière du boîtier. La connectivité sans fil s’articule autour du Wi-Fi et du Bluetooth 4.2.

Le modèle de base, armé de 6 Go de mémoire et de 128 Go de stockage, coûte 999 yuans, soit environ 150 dollars (127 euros) ; celui muni de 8 Go de mémoire et de 256 Go de stockage, 1 249 yuans, soit 189 dollars (160 euros). Cette dernière configuration se décline en version spéciale Iron Man affichée à 1 349 yuans, soit 204 dollars (172 euros). Hélas, pour le moment, ce Ningmei Rubik’s Cube Mini se cantonne au marché chinois.

