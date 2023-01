10 000 licenciements chez Microsoft, dont beaucoup concernent les équipes consacrées à la réalité étendue

Microsoft a annoncé la semaine dernière des coupes dans ses effectifs ; l’entreprise a acté la suppression de 10 000 postes, ce qui représente environ 5 % de ses effectifs. Ce grand plan de licenciement sera finalisé avant la fin du premier trimestre. Coût de ces licenciements pour l’entreprise, en comptant les indemnités de départ : à peu près 1,2 milliard de dollars. Dans une lettre titrée Subject: Focusing on our short- and long-term opportunity, Satya Nadella, PDG de Microsoft, explique les motivations ayant conduit à cette décision.

Microsoft anticipe une baisse de la demande

Satya Nadella écrit : « Nous vivons une période de changements importants, et lorsque je rencontre des clients et des partenaires, certaines choses sont claires. Tout d’abord, alors que nous avons vu les clients accélérer leurs dépenses numériques pendant la pandémie, nous les voyons maintenant optimiser leurs dépenses numériques pour faire plus avec moins. Nous constatons également que les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions géographiques font preuve de prudence, car certaines parties du monde sont en récession et d’autres en anticipent une. Dans le même temps, la prochaine grande vague informatique est en train de naître grâce aux progrès de l’IA, car nous transformons les modèles les plus avancés du monde en une nouvelle plateforme informatique.

C’est dans ce contexte que nous devons, en tant qu’entreprise, nous efforcer de fournir des résultats de manière continue, tout en assurant notre longévité. Je suis convaincu que Microsoft en sortira plus forte et plus compétitive […]. »

Malgré cette réduction massive des effectifs, Microsoft « continuera à embaucher dans des domaines stratégiques clés », notamment dans celui de l’intelligence artificielle. Il y a quelques semaines, le PDG déclarait notamment au micro de CNBC que l’Inde était le nouvel eldorado des entreprises, « une exception » dans un monde en crise. Si vous nous autorisez une petite digression, signalons aussi que la main d’œuvre en Inde coûte très peu cher (moins qu’en Chine) et, qu’au-delà du mythe du développeur indien, les fameuses IA sont essentiellement entraînées par des êtres humains tout sauf artificiels, recrutés par des sous-traitants dans ce genre de pays.

La réalité étendue, pas la propriété de Microsoft ?

Quoi qu’il en soit, les licenciements ont donc commencé, et les messages postés par les anciens salariés de Microsoft permettent d’y voir assez clair quant aux secteurs d’activités concernés par ce dégraissage. La firme de Redmond n’a pas opéré par petites coupes opérées dans différents services, mais s’est débarrassée d’équipes entières. C’est le cas de celles ayant travaillé sur les projets HoloLens, AltSpaceVR et MRTK (Mixed Reality Tool Kit). Grosso modo, des technologies de réalité virtuelle et augmentée en lien avec le métavers, que certains voient pourtant comme l’avenir de l’Internet.

L’équipe derrière AltspaceVR par exemple, une plateforme de réalité virtuelle acquise par Microsoft en 2017, a fait savoir sur Twitter que AltspaceVR « fermerait ses portes le 10 mars ».

Nous voyons mal Microsoft délaisser ce secteur. Après, l’entreprise estime peut-être qu’elle a accumulé trop de retard sur ses concurrents et jette l’éponge, comme elle l’avait fait pour Windows Phone. L’autre hypothèse est que la société procède simplement à une réorganisation interne, en rassemblant ses forces autour de quelques projets, plutôt que de les faire avancer en ordre dispersé sur une multitude d’ébauches.

