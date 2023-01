Intel et Microsoft auraient recommencé à supporter leurs produits en Russie

Depuis février, date de reprise de l’invasion russe en Ukraine, les entreprises américaines comme Intel et Microsoft ne peuvent plus faire des affaires dans le pays, ainsi qu’en Biélorussie, en raison des sanctions prises par les États-Unis. Selon plusieurs rapports de médias russes, ces deux sociétés auraient toutefois lâché un peu de lest ces derniers jours.

© Intel

Nos confrères de Tom’s Hardware US ont contacté les deux accusées afin d’obtenir davantage de précisions.

Ce que rapportent les médias russes

Bien sûr, Intel ne s’est pas mise à vendre des processeurs Raptor Lake en masse en Russie. Les allégations des médias russes (Izvestia et Cnews) concernent plutôt le téléchargement de pilotes et de logiciels. En février 2022, Intel et Microsoft ont suspendu l’accès à leurs logiciels et au support dans le pays. Les utilisateurs situés en Russie ne pouvaient les télécharger directement ; ils devaient passer par un VPN ou obtenir les fichiers via d’autres sources. Intel permettrait de nouveau aux clients russes d’avoir accès aux téléchargements via l’Intel Driver & Support Assistant Application en raison de ses obligations de garantie.

Plus précisément, Intel bloquait les téléchargements depuis le 25 février. Le portail de téléchargement autoriserait de nouveau les téléchargements via une IP russe depuis le 11 janvier dernier. Précisons que le site principal d’Intel reste inaccessible et que les mises à jour des pilotes ne sont disponibles que via l’outil de téléchargement automatique. En outre, même si le logiciel Driver and Support Assistant, qui gère ces installations automatiques, semble refonctionner, il nécessite la création d’un profil sur le site web d’Intel, opération toujours impossible à partir d’une IP russe.

Concernant Microsoft, les rapports russes affirment que la société a recommencé à déployer des mises à jour de Windows 11 ; Microsoft ne permet toujours pas de télécharger son système d’exploitation cependant.

Les réponses des deux entreprises

Un porte-parole d’Intel a adressé le message suivant à nos confrères : « Il n’y a pas eu de changements récents dans nos opérations. En février et mars 2022, Intel a suspendu toutes les livraisons aux clients en Russie et en Biélorussie respectivement. En avril 2022, Intel a annoncé qu’elle suspendait ses opérations commerciales en Russie. Intel continue de se conformer à toutes les réglementations et sanctions applicables en matière d’exportation dans les pays dans lesquels elle opère. Cela inclut le respect des sanctions et des contrôles à l’exportation contre la Russie et la Biélorussie émis par les États-Unis et les nations alliées. L’accès aux ressources qui répondent aux besoins de mise à jour des pilotes, comme l’IDC (Intel Download Center) et l’IDSA (Intel Download Support Assistant) fait partie des obligations de garantie d’Intel ».

Voici la réponse de Microsoft : « Comme nous l’avons partagé précédemment, nous avons arrêté toutes les ventes de nouveaux produits et services en Russie et nous nous conformons aux sanctions de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis ».

La société renvoie vers son article « Microsoft suspends new sales in Russia » publié début mars. Vous le constatez, Microsoft n’aborde pas le sujet des mises à jour et se borne à souligner qu’elle ne vend plus de nouveaux produits ou services en Russie. Surtout, l’article en question évoquait une suspension du support Windows Update ; partie désormais supprimée. Nos confrères ont questionné Microsoft sur ce point spécifique ; l’entreprise n’a pas souhaité commenter.

Sources : Tom’s Hardware US, Cnews, Izvestia, Microsoft