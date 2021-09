30 minutes de gameplay sur la version PC de Far Cry 6

Mais aussi plus de 1h15 sur la version Xbox Series X, pour une bonne dose de Far Cry 6 à un peu plus d’un mois de sa sortie.

Si Ubisoft a permis de jouer gratuitement à Far Cry 5 pendant quelques jours début août, on suppose que cette initiative avait surtout pour but de convertir de nouveaux adeptes à la licence avant le lancement de Far Cry 6, lequel débarquera le 7 octobre prochain sur PC Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series et PlayStation 5. Le studio a levé l’embargo sur son jeu, ce qui nous permet de découvrir 30 minutes de la première mission capturée sur la version PC. Pour les joueurs consoles, Ubisoft a également partagé une longue vidéo de plus d’une heure et quart de la version Xbox Series X.

Naturellement, le terrain de jeu diffère de ceux des précédents opus. Pour le reste, vous en conviendrez, ce Far Cry 6 n’a pas l’air de révolutionner les mécaniques de gameplay de la franchise.

Le plus grande terrain de jeu Far Cry

Pour l’instant, Ubisoft n’a pas communiqué les configurations minimale et recommandée de la version PC. En revanche, nous savons depuis plusieurs mois que le jeu prendra en charge le DirectX Ray Tracing, le FidelityFX CAS et le Variable Rate Shading.

Ce Far Cry 6 offrira « le plus grand terrain de jeu Far Cry à ce jour, entre la jungle, les plages et Esperanza, capitale de Yara ». Voici son carton d’invitation : « Bienvenue à Yara, un paradis tropical figé dans le temps. Anton Castillo, dictateur de l’île, est bien décidé à faire retrouver sa gloire d’antan à la nation, et son fils Diego suit les traces sanglantes de son père. Incarnez un combattant de la révolution et mettez un terme à leur régime de terreur ! ». Pour y parvenir, vous pourrez utiliser « des armes et véhicules de fortune, mais aussi « Amigos », le nouveau système d’animaux ».

Enfin, précisons que le titre est disponible en précommande à 60 euros sur l’Epic Games Store.

