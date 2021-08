Far Cry 5 jouable gratuitement du 5 au 9 août sur PC, PS4 et Xbox One

Du 5 au 9 août prochain, Ubisoft vous propose une excursion gratuite à Hope County, un comté fictif du Montana, via Far Cry 5. Le studio propose en effet un week-end d’essai pour son FPS, paru en mars 2018, sur PC (à partir de demain 15 heures), Xbox One et PlayStation 4 (à partir de demain 9 heures).

Ce cinquième opus de la franchise, standalone mis à part, se déroule en Amerique. Voici son carton d’invitation : « Bienvenue à Hope County dans le Montana, terre de liberté et de bravoure qui abrite un culte fanatique prêchant la fin du monde : Projet d’Eden’s Gate. Défiez son chef, Joseph Seed, et ses frères et soeurs, allumez les feux de la résistance et libérez les citoyens ». L’aventure peut se découvrir en solo mais aussi en coopération à deux joueurs.

Configurations minimale et recommandée pour Far Cry 5

Afin que tous les intéressés soient prêts à temps, Ubisoft permet de précharger cette version d’essai gratuite dès à présent ; ce, directement depuis son store ou celui d’Epic Games. Si vous passez par cette plateforme, rappelons que vous pouvez toujours récupérer gratuitement Mothergunship et Train Sim World 2.

Pour en revenir à Far Cry 5, le jeu nécessite un PC sous Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 dans une version 64 bits uniquement. La machine doit s’armer au minimum d’un processeur Intel Core i5-2400 @ 3,1 GHz / AMD FX-6300 @ 3,5 GHz ou équivalent ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD R9 270 ; de 8 Go de RAM.

Pour explorer Hope County sous son meilleur jour, votre PC doit embarquer un processeur Intel Core i7-4770 @ 3,4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 @ 3,2 GHz ou équivalent ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 290X ; toujours 8 Go de RAM.

L’espace disque requis est de 40 Go. Si votre PC ne répond pas à ces exigences, Far Cry 5 est disponible via Google Stadia et GeForce NOW. A priori, le week-end gratuit inclut aussi ces solutions.

Enfin, sachez que Far Cry 6 est attendu le 7 octobre prochain.