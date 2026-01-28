Instagram, WhatsApp et Facebook bientôt payants ? Meta prépare un abonnement mensuel

Le groupe californien confirme travailler sur des fonctionnalités payantes distinctes pour ses différentes applications. Cette nouvelle stratégie, qui devrait entrer en phase de test plus tard cette année, s’appuie largement sur l’intégration de l’intelligence artificielle et des options de personnalisation avancées.

Meta s’apprête à faire évoluer son modèle économique historique. L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a confirmé la mise en place prochaine de tests pour des niveaux d’abonnement “premium” sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Contrairement à une offre globale unifiée, Meta semble privilégier des modèles d’abonnement adaptés spécifiquement à chaque application.

L’objectif affiché par le groupe est de proposer des fonctionnalités exclusives sans altérer l’expérience des versions gratuites, qui restent utilisées par des milliards de personnes. Selon les informations disponibles, cette initiative vise à diversifier les sources de revenus de l’entreprise, toujours très dépendante de la publicité, en ciblant directement l’utilisateur final et les petites entreprises.

Manus : l’IA au cœur de la stratégie

La clé de voûte de cette nouvelle offre réside dans l’intégration de Manus, un agent d’intelligence artificielle acquis par Meta fin 2025 pour un montant rapporté de 2 milliards de dollars. Spécialisé dans l’IA conversationnelle adaptative, Manus est conçu pour exécuter des tâches complexes et gérer des requêtes contextuelles.

L’intégration technique est d’ailleurs déjà en cours. Le développeur Alessandro Paluzzi, connu pour ses analyses par rétro-ingénierie, a récemment identifié des raccourcis liés à Manus directement dans l’interface d’Instagram.

Meta envisage une approche hybride pour cette technologie :

Pour le grand public : Une assistance intégrée aux applications sociales.

Une assistance intégrée aux applications sociales. Pour les professionnels : Une offre autonome (standalone) destinée aux développeurs et aux entreprises, positionnant Manus comme une plateforme de productivité capable de rivaliser avec les autres outils d’IA du marché.

Parallèlement, l’outil de génération de vidéos courtes par IA, Vibes, intégré à l’application Meta AI, devrait basculer vers un modèle “freemium”. Lancé initialement comme une fonction gratuite en 2025, Vibes réserverait désormais ses outils de création les plus avancés aux abonnés payants.

Confidentialité et gestion d’audience sur Instagram

Si les détails concernant Facebook et WhatsApp restent pour l’instant confidentiels, les premières fuites concernant Instagram dessinent les contours de l’offre. Les fonctionnalités testées semblent répondre à une demande croissante de contrôle et de confidentialité (“privacy”).

Les abonnés pourraient ainsi bénéficier :

De la possibilité de consulter des Stories de manière anonyme.

D’outils pour identifier les abonnés qui ne suivent pas le compte en retour (le “follow back”).

De la création illimitée de listes d’audience pour un partage plus ciblé.

Une distinction claire avec Meta Verified

Il est important de noter que ces nouveaux abonnements fonctionneront séparément du programme Meta Verified, lancé l’an dernier. Alors que ce dernier se concentre sur la certification d’identité, le support client et la visibilité pour les créateurs et personnalités publiques, les nouvelles formules visent davantage l’usage quotidien et fonctionnel des applications.

Un marché de l’abonnement de plus en plus concurrentiel

Cette orientation stratégique intervient dans un contexte où les modèles payants sur les réseaux sociaux commencent à prouver leur viabilité économique. Les analystes soulignent notamment le cas de Snapchat+, qui a réussi à convaincre plus de 16 millions d’utilisateurs payants (à 3,99€ par mois), démontrant qu’il existe un marché pour des fonctionnalités optionnelles payantes.

Toutefois, Meta devra composer avec un risque de lassitude des consommateurs face à la multiplication des abonnements numériques. L’entreprise semble d’ailleurs adopter une approche prudente : tester, recueillir les retours des utilisateurs sur la pertinence des fonctions (création, partage, confidentialité), et ne déployer à grande échelle que ce qui fonctionne réellement.