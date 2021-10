Alibaba présente son Yitian 71, un processeur à 128 cœurs ARM gravé en 5 nm

Ce puce pour serveurs prend en charge huit canaux mémoire DDR5 et 96 lignes PCIe 5.0.

Alibaba indique avoir développé un SoC basé sur l’architecture ARM pour équiper ses serveurs : le SoC Yitian 71. Il bénéficie d’une gravure en 5 nm et se compose de 60 milliards de transistors. Le processeur possède 128 cœurs ARM cadencés à 3,2 GHz. Par ailleurs, il prend en charge huit canaux de mémoire DDR5 et 96 lignes PCIe 5.0. Le Yitian 71 est l’œuvre de T-Head, une entreprise spécialisée dans le développement de puces créée en 2018 et qui appartient au groupe Alibaba.

Ce SoC obtient un score de 440 dans le test SPECint2017 d’après le communiqué d’Alibaba. Selon notre confrère de Tom’s Hardware US, cette valeur est comparable à celle d’un système à deux sockets munis de processeurs Intel Xeon Platinum 8362 (32 cœurs chacun, donc 64 cœurs au total).

Un processeur Ampere Altra Max à 128 cœurs ARM coûte nettement moins cher qu’une puce Intel Xeon ou AMD EPYC x86

Un SoC chinois à la pointe

Le SoC a été officiellement annoncé la semaine dernière. Pour le moment, Alibaba le destine essentiellement à son usage propre. Au vu de toutes les spécifications susmentionnées, ce Yitian 710 s’impose comme le SoC le plus avancé développé en Chine. L’identité du fondeur, TSMC ou Samsung, n’a pas été précisé. Méconnaissance également concernant le type de cœurs ARM (certains articles évoquent des cœurs ArmV9).

Jeff Zhang, président d’Alibaba Cloud Intelligence et responsable de l’Alibaba DAMO Academy, déclare : « La conception de nos propres puces de serveur s’inscrit dans le cadre de nos efforts continus visant à stimuler nos capacités informatiques avec de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue. Nous prévoyons d’utiliser les puces pour soutenir les entreprises actuelles et futures à travers l’écosystème d’Alibaba Group. Nous proposerons également à nos clients des services informatiques de nouvelle génération alimentés par les nouveaux serveurs à puce dans un avenir proche. »

Sources : Alibaba, Notebookcheck, Tom’s Hardware US