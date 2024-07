Amazon dévoile des remises spectaculaires sur les jeux vidéo, la veille du Prime Day

Les offres du Prime Day d’Amazon ne débuteront que ce soir à minuit. Cet événement est une excellente opportunité pour les membres Prime d’économiser sur une vaste quantité de produits, notamment du côté du gaming avec les jeux, les consoles et divers accessoires en promotions.

Mais comme c’est souvent le cas avec le géant du e-commerce, certaines promotions très intéressantes sont déjà disponibles ! Des bonnes affaires alléchantes qui risquent de partir vite. Voici notre sélection des meilleures réductions.

🎮 Les offres gaming du Prime Day 2024 sur Amazon

🔥 Les promos consoles et accessoires

👾 Les promos jeux vidéo

🎧 Les promos casques gaming

🎮 Les promos souris et manettes

MSI Claw à 599€

La MSI Claw est une console de jeu portable, présentée au CES 2024, qui rivalise avec les modèles tels que la Steam Deck et l’Asus ROG Ally. Elle est équipée d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H, soutenu par la technologie Intel XeSS pour améliorer les FPS et offrir une expérience de jeu immersive et fluide. Son écran tactile de 7 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit des graphismes clairs et vibrants, parfaits pour les jeux AAA et les titres Android grâce à la compatibilité avec MSI App Player​.

En termes de design, la MSI Claw se distingue par son ergonomie, incluant des joysticks et des déclencheurs à effet Hall pour une grande précision. Sa technologie de refroidissement Cooler Boost HyperFlow permet de maintenir des performances optimales sans surchauffe, même pendant les sessions de jeu prolongées. Avec une batterie de 53 Wh, cette console offre une autonomie remarquable, permettant aux joueurs de profiter de longues heures de jeu sans interruption. En outre, la connectivité est facilitée par un port Thunderbolt 4, idéal pour des transferts rapides et une compatibilité étendue avec divers périphériques​.

Acheter la MSI Claw

Casque Logitech G PRO X LIGHTSPEED à 141€

Le casque Logitech G PRO X LIGHTSPEED est conçu pour les gamers, offrant une connexion sans fil LIGHTSPEED pour une latence ultra-faible et une autonomie de batterie allant jusqu’à 20 heures. Doté de transducteurs PRO-G de 50 mm, il délivre un son clair et détaillé, idéal pour repérer les ennemis dans les jeux compétitifs. Le microphone, avec ses filtres de qualité studio, garantit des communications vocales claires et nettes. Confortable pour les longues sessions de jeu grâce à ses coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme, le G PRO X LIGHTSPEED combine performance, confort et fiabilité pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants.

Acheter le Logitech G PRO X LIGHTSPEED

Avatar Frontiers of Pandora PS5 à 49€

Avatar: Frontiers of Pandora est un jeu d’action-aventure en monde ouvert développé par Massive Entertainment et publié par Ubisoft. Se déroulant dans l’univers visuellement époustouflant de Pandora, le jeu permet aux joueurs d’explorer des régions inédites de la planète, incarnant un Na’vi qui lutte contre les forces coloniales humaines menaçant leur monde. Utilisant le moteur Snowdrop, le jeu offre des graphismes de nouvelle génération avec une faune et une flore dynamiques, ainsi que des cycles jour/nuit immersifs. Les joueurs pourront personnaliser leurs personnages, monter des créatures volantes, et participer à des combats stratégiques, rendant l’expérience plus immersive et captivante que jamais.