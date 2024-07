Amazon Prime Day 2024 : bons plans, date, voici tout ce que vous devez connaître

© Amazon

🧐 Qu’est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est un court évènement dans lequel de nombreux produits sur Amazon sont soldés. Il s’agit d’une multitude d’articles divers et variés et ne sont pas cantonnés à quelques domaines. La première édition a eu lieu en 2015, et depuis son franc succès, le géant du e-commerce a décidé de renouveler l’évènement chaque année.

Il y a en général deux Prime Day dans l’année, un en automne et un pendant l’été, et chaque édition ne dure que deux jours. Les dates ne sont en revanche jamais communiquées à l’avance. La particularité est que ces réductions ne sont réservées qu’aux acheteurs ayant souscrit à un abonnement Amazon Prime.

Les dates du Prime Day 2024 sont fixées à la semaine prochaine, plus précisément les mardi 16 et mercredi 17 juillet 2024. Comme d’habitude, l’heure de début est fixée à minuit pour se terminer le lendemain soir à 23h59. Sachez que ces offres n’ont rien à voir avec les soldes d’été, mais ce sera l’occasion de bénéficier en plus des ventes flash du géant américain.

Comme mentionné plus haut dans cet article, les Prime Day 2024 ne sont accessibles qu’aux membres d’Amazon Prime. Par conséquent, il vous faut souscrire un abonnement si ce n’est pas encore fait. En effet, il vous sera impossible d’acquérir les articles prévus pour le Prime Day sans cette souscription. Cependant, pas de panique. Si vous n’êtes pas intéressé par l’abonnement sur le long terme, vous pouvez vous désengager juste après l’évènement, car l’offre est sans engagement. Le processus est très simple et se fait depuis votre espace client. De plus, si c’est votre première fois, vous pouvez bénéficier des 30 jours gratuits.

Toutefois, Amazon Prime offre de nombreux avantages à un prix mensuel contenu (6,99 € / mois, ou 3,49 € / mois pour les étudiants). Il vous permet d’accéder au catalogue des films et série Prime Video, mais aussi à une panoplie d’autres services comme Amazon Music, Prime Gaming ou encore Prime Reading. La livraison gratuite en un jour ouvré et est aussi de la partie et concerne des milliers d’articles.

Le Prime Day est une période courte, et les stocks ont tendance à partir très vite. Si vous comptez faire des affaires, la réactivité est la clé du succès. Néanmoins, il est possible de s’y préparer et d’optimiser vos chances. Tout d’abord, n’achetez pas dans le seul but d’acheter. Faites une liste de produits dont vous avez réellement besoin ou envie. Préparez-là en amont pour vous rendre directement sur les produits qui vous intéressent et voir s’ils sont en réduction. Vous pouvez également créer une liste de souhaits directement sur le site, pour vous repérer plus facilement et centraliser toutes vos envies.

®️ Quels sont les produits susceptibles de voir leurs prix chuter ?

L’année dernière, les smartphones Xiaomi étaient particulièrement suivis, car leurs produits sont souvent en réduction, notamment les smartphones. Il en est de même pour les téléphones Samsung, dont les produits haut de gamme bénéficient aussi bien souvent de promotions avantageuses. Que ce soit une Galaxy Watch, un téléviseur 4K ou un smartphone, nul doute que le géant sud-coréen sera présent lors du Prime Day.

Il ne faut pas non plus oublier qu’Amazon est aussi une marque qui conçoit des produits, et la marque ne se gêne pas pour mettre particulièrement en avant ses propres produits. Ses assistants vocaux Alexa ou encore ses liseuses Kindle ont de grandes chances de voir leur prix baisser drastiquement durant l’évènement. Il en est de même pour les enceintes et écrans connectés Echo.

Les jeux vidéo sont aussi susceptibles de connaître une baisse de tarif, et même parfois certaines consoles. Enfin, les appareils électroménagers font en général partie de la fête, avec des prix revus à la baisse pour l’occasion.

🤔 Quelle est la différence entre le Prime Day et le Black Friday ?

Le Prime Day ressemble comme deux gouttes d’eau au Black Friday mais aussi aux soldes plus conventionnelles. La différence, c’est que le Black Friday est accessible à tous et est étendu à de nombreux sites de e-commerce. Le Prime Day est un évènement réservé exclusivement aux membres Amazon Prime, mais c’est la même chose. Une sélection de produits connaît une baisse de tarifs importante, et les stocks partent en général assez vite.

De plus, comme son nom l’indique, le Black Friday a lieu un vendredi, en général la dernière semaine de novembre et n’a donc lieu qu’une fois par an, quand le Prime Day peut apparaître plusieurs fois. En général, les dates ne sont communiquées que quelques semaines à l’avance.

Les retours et les remboursements pour les achats effectués pendant les Prime Day suivent généralement les mêmes politiques que pour les achats réguliers sur Amazon. Vous avez généralement 30 jours pour retourner le colis, dans leur état et emballage d’origine si possible. Pour ce faire, voici la procédure à suivre :

Rendez-vous sur votre compte Amazon et cliquez sur “Vos commandes”.

Sélectionnez l’article que vous souhaitez retourner et cliquez sur “Retourner ou remplacer des articles”.

Suivez les instructions à l’écran pour obtenir une étiquette de retour prépayée. Vous devrez ensuite déposer le colis à un point relais.

Les frais de retour sont en général payés par Amazon.

😔 Que faire si un produit que je veux acheter est en rupture de stock ?

Les stocks s’écoulant assez rapidement, il est possible que vous arriviez trop tard sur la page d’un produit que vous affectionnez particulièrement. Mais les stocks sont aussi souvent renouvelés et il peut réapparaître quelques heures plus tard. Pour cela, veillez à activer les notifications de retour en stock, afin de recevoir une alerte sur votre boîte mail. L’ajout de l’article à la liste de souhait permet de le tracker et de le retrouver plus facilement.

Il y a aussi la solution de l’extension de navigateur Keepa, qui suit l’historique des prix de milliers de produits sur Amazon et peut vous avertir lorsqu’un produit est de retour.

Si vous n’avez pas envie de poursuivre l’abonnement Prime, il vous suffit alors de vous désabonner. L’offre est en effet sans engagement et vous pouvez donc vous désister à tout moment. Il vous suffit de vous rendre sur le site d’Amazon, et de cliquer sur “compte et liste”, de descendre en bas de la page et de cliquer sur “adhésions et abonnement”.

Dès lors, vous aurez un récapitulatif de vos souscriptions en cours, et il suffira alors d’aller vers “Paramètres d’abonnement Amazon Prime”, de cliquer ensuite sur “mettre à jour, annuler et plus” en dessous de “Abonnement”. Notez qu’il peut être réactivé à tout moment.

