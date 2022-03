AMD détaille son FSR 2.0 à la GDC 2022

AMD a communiqué des détails supplémentaires au sujet de sa technologie FidelityFX Super Resolution 2.0 à l’occasion de la Game Developer Conference 2022. Le FSR 2.0 propose quatre niveaux : Qualité, Équilibré, Performance et Ultra-Performance. Les définitions de rendu pour chacun de ces réglages seront renseignées dans la suite de l’article. AMD a également fixé un calendrier de déploiement sur quatre semaines. Bizarrement, les premiers jeux à bénéficier du FSR 2.0 seront ceux supportant déjà le DLSS 2.0. Plusieurs titres fonctionnant dans les moteurs Unreal Engine 4 et Unreal Engine 5 vont également adopter la technologie de suréchantillonnage à court terme. Les jeux n’utilisant pas de résolutions de rendu et d’affichage découplées ni de vecteurs de mouvement seront servis les derniers.

Comme le FSR 1.0, le FSR 2.0 reste open source et multi-plateformes ; la technologie n’a pas recours à l’apprentissage machine. Le FSR 2.0 est compatible avec les GPU AMD mais aussi NVIDIA – en attendant ceux d’Intel.

Le Ryzen 7 5800X3D devance le Ryzen 7 5800X de 9 % en multicœurs dans Geekbench 5

FSR 2.0 : du « sur-échantillonnage de haute qualité sans apprentissage machine »

AMD précise : « Tandis que l’apprentissage machine est une approche à la résolution de problèmes, ce n’est pas un prérequis à l’obtention d’une bonne qualité d’image avec sur-échantillonnage. Les ingénieurs d’AMD ont développé et optimisé un ensemble d’algorithmes avancés, codés à la main, pour reconnaître et combiner les données des précédentes scènes, pour contribuer à une image haute-fidélité sur-échantillonnée, le tout afin de s’adapter à différents scenarii. Le fait de ne pas dépendre d’unités matérielles pour l’apprentissage machine permet d’ouvrir la technologie à un plus grand nombre de plateformes permettant à plus de joueurs de profiter de FSR 2.0. »

D’autre part, « comme FSR 1.0, FSR 2.0 maintient l’approche ouverte d’AMD, avec la prise en charge d’un vaste panel de solutions AMD ou concurrentes. Il est à noter que s’agissant d’une solution de sur-échantillonnage temporel, la technologie FSR 2.0 est plus gourmande ce qui signifie qu’elle demandera un matériel plus récent et plus puissant pour les résolutions les plus élevées. »

Enfin, « comme FSR 1.0, FSR 2.0 est open source via la licence MIT et sera proposée aux développeurs sous la forme d’une API intuitive et facile à utiliser avec prise en charge DirectX 12 et Vulkan. Un plug-in Unreal Engine sera également disponible. »

AMD promet aussi qu’il y aura davantage de jeux prenant en charge le FSR 2.0 sur Xbox. Outre Deathloop, le titre Forspoken supportera le FSR 2.0 à son lancement en octobre 2022. De plus, « FSR 2.0 sera également pleinement pris en charge sur Xbox et sera disponible au travers du GDK Xbox pour les développeurs enregistrés afin que ceux-ci l’utilisent dans leurs jeux. »

Les GPU préconisés pour le FSR 2.0 en fonction de la définition cible

AMD l’explicite, le FSR 2.0 est plus gourmand que le FSR 1.0. L’entreprise liste les cartes graphiques requises en fonction des définitions.

Définition de mise à l’échelle cible Cartes graphiques AMD Cartes graphiques NVIDIA 4K Radeon RX 6700 XT​

Radeon RX 5700​

(Et autres) GeForce RTX 3070​

GeForce RTX 2070​

(Et autres) 1440P Radeon RX 6600​

Radeon RX 5600​

Radeon RX Vega Series​

(Et autres) GeForce RTX 3060​

GeForce RTX 2060 ​

GeForce GTX 1080

(Et autres) 1080P Radeon RX 6500 XT​

Radeon RX 590​

(Et autres) GeForce GTX 16 Series​

GeForce GTX 1070​

(Et autres)

Les performances en fonction des GPU et du réglage

Naturellement, les performances (la latence ici) varient en fonction du GPU et du réglage choisi. À gauche, le FSR 2.0 en mode « qualité » ; à droite, le FSR 2.0 en mode « performance ».

FSR 2.0 mode qualité FSR 2.0 mode performance

Définitions d’entrée / de sortie

AMD fournit également les correspondances définition d’entrée / définition de sortie

FSR 2.0

Mode de qualité Description Facteur de mise à l’échelle Définition d’entrée Définition de sortie Qualité Le mode « qualité » offre une qualité d’image similaire ou supérieure à la qualité native avec un gain de performance significatif. 1.5x per dimension

(2.25x area scale)

(67% screen resolution) 1280 x 720

1706 x 960

2293 x 960

2560 x 1440 1920 x 1080

2560 x 1440

3440 x 1440

3840 x 2160 Équilibré Le mode « équilibré » offre un compromis idéal entre la qualité de l’image et les gains de performance. 1.7x per dimension

(2.89x area scale)

(59% screen resolution) 1129 x 635

1506 x 847

2024 x 847

2259 x 1270 1920 x 1080

2560 x 1440

3440 x 1440

3840 x 2160 Performance Le mode « performance » offre une qualité d’image similaire à la qualité d’image native avec un gain de performance important prévu. 2.0x per dimension

(4x area scale)

(50% screen resolution) 960 x 540

1280 x 720

1720 x 720

1920 x 1080 1920 x 1080

2560 x 1440

3440 x 1440

3840 x 2160

Quelques comparaisons

Enfin, AMD illustre les résultats à travers deux scènes. Les images en 4K pèsent plus de 20 Mo ; nous mettons donc simplement les liens.

Scène 1 – rendu natif

Scène 1 – réglage FSR 2.0 qualité

Scène 1 – réglage FSR 2.0 équilibré

Scène 1 – réglage FSR 2.0 performance

Scène 2 – rendu natif

Scène 2 – réglage FSR 2.0 qualité

Scène 2 – réglage FSR 2.0 équilibré

Scène 2 – réglage FSR 2.0 performance