AMD présente le FidelityFX Super Resolution 2.0

AMD officialise aussi le passage de sa technologie de suréchantillonnage FSR (FidelityFX Super Resolution) en version 2.0. L’entreprise annonce aussi la disponibilité d’un nouveau pilote Adrenalin Edition 2022. Ce pilote introduit un certain nombre d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, notamment le RSR (Radeon Super Resolution). Il étend également le RIS (Radeon Image Sharpening) aux visuels des applications Web et à la lecture de vidéos, en plus des jeux. L’AMD Link reçoit pour sa part une mise à jour qui autorise désormais jusqu’à quatre utilisateurs connectés simultanément.

FidelityFX Super Resolution 2.0

AMD déploiera le FSR 2.0 à partir du deuxième trimestre 2022. La société écrit que la technologie « utilise des données temporelles et un anti-aliasing optimisé afin d’augmenter le débit d’images dans les jeux pris en charge tout en offrant une qualité d’image similaire ou supérieure à la résolution native sans nécessiter de blocs matériels dédiés au Machine Learning. Comme la première version d’AMD FSR, AMD FSR 2.0 offre des performances et une qualité d’image incroyables et fonctionne sur de nombreux modèles de GPU d’AMD ou de ses concurrents. »

L’entreprise précise que l’un des premiers jeux à prendre en charge FSR 2.0 est DEATHLOOP de Arkane Studios et Bethesda. La vidéo ci-dessous affiche un premier aperçu du FSR 2.0 dans le jeu en question. Vous pouvez également voir des comparaisons directes à cette adresse. AMD donnera des détails supplémentaires lors de la Game Developers Conference (GDC) 2022 le 23 mars prochain.

FSR 2.0 mode qualité FSR 2.0 mode performance

AMD confirme : pas d’overclocking CPU pour le Ryzen 7 5800X3D

RSR (Radeon Super Resolution)

Concernant le pilote AMD Software : Adrenalin Edition, vous pouvez consulter toutes les nouveautés ci-dessus. La principale est le RSR (Radeon Super Resolution). Comme le FidelityFX Super Resolution, c’est une technologie de suréchantillonnage spatiale mais intégrée au pilote AMD. Cette particularité la rend compatible avec davantage de jeux. En revanche, elle réservée aux cartes graphiques sous architecture AMD RDNA (Radeon 5000 et Radeon 6000).

Voici la description qu’en donne AMD :

« AMD Radeon Super Resolution (RSR) – RSR est une fonction de suréchantillonnage spatiale intégrée au pilote qui repose sur le même algorithme que la technologie AMD FidelityFX Super Resolution. Elle est compatible avec des milliers de jeux et offre une résolution quasi native et des performances accrues sur les titres qui s’exécutent en mode plein écran exclusif avec les cartes graphiques basées sur l’architecture AMD RDNA. »

Pilote AMD Software : Adrenalin Edition

Enfin, outre le RSR, AMD enrichit l’AMD Link, étend le RIS et améliore les notifications.

« AMD Link – La mise à jour d’AMD Link Play permet désormais à quatre utilisateurs de se connecter en simultané à un PC équipé d’une carte graphique AMD Radeon depuis un PC Windows ou Android, un téléphone, une tablette ou un téléviseur pour jouer à des jeux multi-joueurs en local. L’application introduit également des raccourcis clavier personnalisables permettant aux joueurs d’utiliser leur appareil comme contrôleur secondaire pour leur PC. AMD Link est désormais accessible depuis le store Microsoft. Elle peut-être téléchargée en tant qu’application autonome sur des PC non AMD, permettant à plus d’utilisateurs de rejoindre un Cloud gaming personnel.

Radeon Image Sharpening (RIS) – Apporte de l’éclat et de la clarté aux visuels en jeu qui ont été délavés par les effets de suréchantillonnage et de post-traitement. La nouvelle version de RIS peut désormais être utilisée pour améliorer la lecture vidéo et d’autres applications de productivité d’un simple clic.

Téléchargements rapide – Téléchargez uniquement les fichiers devant être mis à jour sur votre PC et gagnez du temps lors du téléchargement du pilote en cas de mise à jour AMD : Adrenalin Edition depuis l’application.

Amélioration des notifications – Les utilisateurs ont un aperçu plus clair des principales fonctionnalités activées ou désactivées chaque fois qu’ils lancent un jeu. »