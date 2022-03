Le Ryzen 7 5800X3D devance le Ryzen 7 5800X de 9 % en multicœurs dans Geekbench 5

Présenté lors du CES 2022, le Ryzen 7 5800X3D sera commercialisé le 20 avril prochain à un prix de vente conseillé de 449 dollars. En janvier, AMD avait annoncé que cette puce se montrait en moyenne 15 % supérieure au Ryzen 9 5900X dans les jeux (en 1080p). La raison de cette avance : un cache L3 de 96 Mo, dont 64 Mo ajoutés grâce à la technologie 3D V-Cache. Deux entrées dans le benchmark Geekbench 5 donnent un premier aperçu objectif des performances de ce Ryzen d’un nouveau genre.

Dans la lignée des Ryzen 7, le Ryzen 7 5800X3D possède 8 cœurs / 16 threads ; il mobilise l’architecture CPU Zen 3. Néanmoins, pour des raisons récemment expliquées par Robert Hallock, le Ryzen 7 5800X3D a des fréquences inférieures à celles du Ryzen 7 5800X. Ce dernier affiche une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence Boost de 4,7 GHz. Le Ryzen 7 5800X3D culmine à 3,4 GHz et 4,5 GHz respectivement, sans possibilité d’overclocking. Ces deux Ryzen 7 ont un TDP de 105 W.

Pour les deux entrées Geekbench, le Ryzen 7 5800X3D est installé sur une carte mère ASRock X570 Taichi et collabore avec 32 Go de DDR4. Au mieux, il obtient 1637 points en mono-cœur et 11 250 points en multicœurs.

Les scores d’autres processeurs

Le tableau ci-dessous rassemble les scores moyens de quelques processeurs. Dans ce benchmark particulier, le Ryzen 7 5800X3D est logiquement en retrait en mono-cœur face au Ryzen 7 5800X à cause des ses fréquences abaissées. Il réalise cependant un score multicœurs 8,9 % supérieur à celui du Ryzen 7 5800X. Les Ryzen 9 5900X (12 cœurs / 24 threads, TDP de 105 W) et Core i7-12700K (12 cœurs / 20 threads, PBP de 125 W) restent naturellement devant ; mais c’est surtout l’écart avec le Ryzen 7 5800X qui est pertinent ici.

Processeur Score mono-cœur Score multicœurs Core i7-12700K 1898 13 888 Ryzen 9 5900X 1671 14 006 Ryzen 7 5800X 1671 10 333 Ryzen 7 5800X3D 1633 11 250