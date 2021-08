AMD dévoile les 7 gagnants de son Design Award 2021

Six gagnants pour les épreuves en 2D et 3D dans trois catégories différentes désignés par les juges, et un septième choisi par le public.

Fin avril, AMD donnait le coup d’envoi de son concours AMD Design Award 2021 ; nous connaissons désormais les sept gagnants. Les créateurs avaient pour mission « de partager leur vision de l’évolution ». Selon AMD, « les 7 gagnants ont créé des épreuves en 2D et 3D dans trois catégories différentes que sont l’environnement, les keyframes et la conception de personnages. Ils ont été sélectionnés par un jury composé d’éminents artistes et d’employés d’AMD […] sans oublier le vote du public ». Concrètement, ces « AMD Design Award ont touché près de 12 millions de personnes » et « plus de 700 personnes ont participé au vote public ».

Les gagnants de l’édition 2021

« Toutes les créations ont été jugées sur leur composition, leurs couleurs, idées, mais aussi la technique et l’attention aux détails, les œuvres devant faire preuve de qualités artistiques et techniques magistrales, tout en racontant une histoire captivante pour créer une réponse émotionnelle forte ». La moyenne des notes a servi à déterminer les gagnants.

Comme indiqué par AMD, les catégories se répartissent ainsi : conception d’environnements, de personnages, de keyframes ; à la fois en 3D et en 2D. Cela donne six vainqueurs. Le vote du public a sacré le septième.

Conception 2D

1. Conception d’environnements 2D : The Solar Fields par Edward Barons, Royaume-Uni. « Une construction du monde et des designs superbes. Le monde semble vraiment réel et crédible. » – Thomas Chamberlain

2. Conception de personnages 2D : Hybrids par Sergey Kykhylov, Russie. « Un travail incroyable. Il est très intéressant de voir comment la 3D a été intégrée avant d’être encore améliorée via une finition en peinture » – Thomas Chamberlain

3. Conception de keyframes 2D : Rusted titan de Andrii Snitsar, Ukraine. « Une composition fantastique qui utilise brillamment les objets du premier plan pour nous emmener au sein de la scène. Les couleurs sont vives et très attirantes, tandis que les personnages participent à rendre l’échelle de dimensions claire et très impressionnante » – Thomas Chamberlain. « Une dynamique et des formes très intéressantes ! L’illustration globale est très puissante et offre un superbe scénario. Les couleurs et les lumières me plaisent beaucoup, et donnent de la vie à cette illustration. De manière générale, le travail est propre et crée une bonne illustration. Félicitations. » – Thomas Istepanyan

Conception 3D

4. Conception d’environnements 3D : Charging Point par Bogodar Havrylyuk, Ukraine.

5. Conception de personnages 3D : Grashopper Scout Bot de Arseniy Vinogradov, Russie. « Le robot éclaireur a d’excellentes proportions. Sa forme naturelle familière a été savamment modifiée et augmentée. J’apprécie particulièrement la forme de la tête et de la section médiane, qui dispose d’éléments cybernétiques détaillés et stratégiquement placés. Le Hero Shot traduit parfaitement la taille du robot, tout en ajoutant un éclairage mettant en valeur tous les bons détails. » – Igor Sobolevsky

6. Conception de keyframes 3D : Rebel Pacifist AI par Alberto Petronio, Royaume-Uni. « Il s’agit d’une pièce géniale. Ce qui m’a le plus estomaqué a été la quantité astronomique de détails, et de superbes Hero Shots. De grandes compétences techniques ont été mises en œuvre ici, s’agissant de modélisation ou encore d’éclairage. J’adore les keyframes dynamiques et spectaculaires. » – Igor Sobolevsky

Vote du public

7. Vote du public : Samurai of the future de Kaisar Salykov, Russie.

Les gagnants remportent notamment un processeur AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX, un processeur AMD Ryzen Threadripper 3970X et des cartes-cadeaux d’une valeur de 2 000 euros. Vous pouvez accéder à plus d’images, mais également à des vidéos, en suivant les liens.