EA Sports FC 25 moins cher : où précommander le jeu au meilleur prix ?

Tout récemment, Electronic Arts, à l’origine de la série FIFA nouvellement appelée EA Sports FC, dévoilait pour la première fois des images de son prochain opus, qui sera disponible dès la fin de l’été, le 27 septembre 2024 (20 septembre pour l’accès anticipé).

Au programme, de nombreuses nouveautés, notamment un mode de jeu inédit ainsi qu’une refonte des tactiques de jeu. De quoi ravir les amateurs de la saga qui pouvaient parfois trouver les innovations un peu légères. Et pour les plus impatients d’entre vous, ceux qui souhaitent précommander le titre pour profiter de l’accès anticipé, nous vous présentons ici les meilleures offres qui vous permettront de précommander ce nouvel opus au prix le plus avantageux.

⚽️ Où précommander EA Sports FC 25 au meilleur prix ?

EA Sports FC 25 EA Sports FC 25 (PS5) EA Sports FC 25 (Xbox Series) EA Sports FC 25 (Nintendo Switch) Amazon 79.98€ Amazon 79.98€ Amazon 59.99€

Le titre est actuellement disponible à la précommande chez plusieurs revendeurs. Le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.

Deux éditions sont disponibles :

L’édition Standard à 79,99€ (59,99€ pour la Switch) : cette version vous permettra d’obtenir différents avantages en jeu.

(59,99€ pour la Switch) : cette version vous permettra d’obtenir différents avantages en jeu. L’édition Ultimate à 109,99€ : en plus des avantages de l’édition standard et d’autres récompenses en jeu, vous aurez la possibilité de profiter de 7 jours d’accès anticipé.

Noter que pour toute précommande du jeu EA Sport FC 25 sur la Fnac , le casque Steelplay HP52-2 pour PS5 est offert, sa valeur est de 49,99€.

👀 Quelles sont les nouveautés de EA Sports FC 25 ?

EA Sports FC 25 apporte différentes innovations qui raviront les amateurs de football virtuel. Le mode de jeu Rush, remplaçant Volta, propose des matchs de huit minutes avec des équipes de cinq joueurs. Ce mode rapide et dynamique est conçu pour être plus social et engageant, permettant aux joueurs de s’immerger dans des parties intenses et créatives. L’objectif est de simplifier le jeu tout en conservant la profondeur stratégique, en offrant des expériences rapides et plaisantes, idéales pour jouer entre amis.

En outre, EA Sports FC 25 introduit FC IQ, une refonte complète des tactiques de jeu. Le système permettra une personnalisation avancée des rôles et des stratégies, avec des milliers de combinaisons possibles, enrichissant donc considérablement l’expérience de jeu. Les nouveaux rôles et tactiques offriront un contrôle plus important des équipes et des joueurs, rendant le gameplay plus authentique et adaptable.

Il sera en effet possible de choisir des focalisations spécifiques (plus offensif, plus mobile, etc.). Cela permettra une gestion tactique plus fine. Les tactiques, analysées par l’IA, permettront des ajustements en temps réel en fonction de la tournure du match. De plus, la technologie Hypermotion V et Mimic améliorera les mouvements et les gestes des joueurs, tandis que les défenseurs et gardiens bénéficieront de nouveaux styles de jeu plus réalistes. Les stades seront également plus vivants et la météo aura un impact significatif sur le jeu. Le mode Carrière devrait aussi évoluer, avec l’introduction de nouvelles fonctionnalités plus réalistes et immersives.