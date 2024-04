Meilleure souris Bluetooth : quel modèle sans-fil acheter en 2024 ?

Opter pour une souris sans fil améliore non seulement l’apparence de votre espace de travail, en vous affranchissant des câbles, mais vous permet aussi de profiter d’une plus grande mobilité. Découvrez notre sélection des meilleures souris sans-fil.

Notre top 3 des meilleures souris sans-fil

Les souris sans-fil se sont imposées comme des accessoires indispensables pour augmenter la productivité et le confort d’utilisation, que ce soit pour naviguer sur un ordinateur de bureau (sous Windows ou macOS), ou sur une tablette tactile Android ou sur un iPad. Éliminant les câbles encombrants, ces dispositifs connectés via Bluetooth ou un dongle USB offrent une grande liberté de mouvement et une simplicité de transport inégalée.

Ce comparatif englobent une variété de modèles, allant des souris bureautiques quotidiennes aux options plus nomades, garantissant ainsi de répondre aux besoins de chaque utilisateur. L’évolution des souris sans-fil depuis leur création témoigne de progrès technologiques significatifs, les rendant aujourd’hui tout aussi performantes que leurs équivalents filaires. Dotées de connectivité stable, d’une autonomie longue durée et, pour certaines, de la technologie de recharge Qi, ces souris offrent un grand confort d’utilisation et une portabilité optimale. Découvrez notre sélection des meilleures souris sans-fil 2024.

Logitech Signature M650, le meilleur premier prix

Logitech Signature M650

Confortable et polyvalente

Confortable et polyvalente Pour droitier ET gaucher

Pour droitier ET gaucher Plusieurs options de tailles

Plusieurs options de tailles Excellente autonomie

Excellente autonomie Deux boutons latéraux On n’aime pas Molette simpliste (pas de défilement horizontal ou de débrayage)

La Logitech Signature M650 se distingue comme une option polyvalente et abordable pour ceux qui recherchent une souris sans fil adaptée à tous les usages bureautiques. Disponible en versions pour droitiers et gauchers (suffisamment rare pour être souligné), ainsi qu’en plusieurs tailles, cette souris assure une prise en main confortable grâce à sa conception ergonomique et son revêtement texturé. Elle bénéficie également de la technologie SmartWheel pour un défilement précis et silencieux, et d’une double connectivité, soit par Bluetooth, soit via un récepteur USB Logi Bolt.

En termes de fonctionnalités, la M650 n’est pas en reste avec ses deux boutons latéraux personnalisables et une autonomie remarquable allant jusqu’à deux ans avec une seule pile AA, promettant ainsi durabilité et commodité. Malgré sa simplicité, elle offre une performance solide pour son prix inférieur à 50 euros, faisant d’elle un choix idéal tant pour le travail quotidien que pour les utilisations plus nomades. Et grâce à ses multiples options de taille et de configuration, elle s’adapte à toutes les mains.

Microsoft Modern Mobile Mouse, la plus compacte

Microsoft Modern Mobile Mouse

Design très réussi

Design très réussi Format léger et compact

Format léger et compact Excellente précision

Excellente précision Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Disponible en plusieurs couleurs On n’aime pas Format plat qui pourrait gêner pour de longues utilisations

Format plat qui pourrait gêner pour de longues utilisations Absence de boutons latéraux

La Microsoft Modern Mobile Mouse combine élégance et fonctionnalité dans un design minimaliste disponible dans une variété de coloris attrayants tels que platine, bleu cobalt, et bordeaux. Parfaite pour les utilisateurs nomades grâce à son poids léger de seulement 78 grammes et sa connectivité Bluetooth. Cette souris offre une autonomie impressionnante de 12 mois avec seulement deux piles AAA. Cependant attention, bien qu’elle soit idéale pour une utilisation occasionnelle et des tâches de navigation, son design plat pourrait ne pas convenir à tous les utilisateurs pour des périodes prolongées d’utilisation.

Outre son esthétique moderne, la Microsoft Modern Mobile Mouse est reconnue pour ses performances et sa fiabilité. Équipée du capteur BlueTrack de Microsoft, elle assure une excellente précision sur presque toutes les surfaces, ce qui la rend très versatile. De plus, sa molette robuste et fluide améliore l’expérience utilisateur en offrant un défilement précis. Disponible à un prix abordable, cette souris est une excellente option pour ceux qui cherchent une solution sans fil efficace et design compatible avec Windows, MacOS et Android.

Logitech MX Anywhere 3S, le meilleur rapport qualité/prix

Logitech MX Anywhere 3S

Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Format compact et léger

Format compact et léger Efficace sur presque toutes les surfaces

Efficace sur presque toutes les surfaces Double connectivité

Double connectivité Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Nombreuses fonctionnalités (MagSpeed, SmartShift…) On n’aime pas Peu adaptée aux grandes mains

La Logitech MX Anywhere 3S est optimisée pour les nomades et les professionnels. Dotée d’un capteur optique de 8000 DPI et d’une molette magnétique MagSpeed pour un défilement ultra-rapide, cette souris se distingue par sa forme ergonomique qui épouse les contours de la main, offrant un confort exceptionnel même pendant de longues périodes d’utilisation. Elle bénéficie également d’une autonomie remarquable de 70 jours par charge, avec une option de recharge rapide fournissant trois heures d’utilisation avec seulement une minute de charge. Ses boutons principaux silencieux et les Smart Actions disponibles via Logi Options+ ajoutent une couche supplémentaire de personnalisation et d’efficacité, rendant cette souris idéale pour un usage intensif.

La mise à jour de la Logitech MX Anywhere 3S n’est pas simplement une amélioration technique, mais également un engagement écoresponsable, car jusqu’à 70 % de ses composants sont en plastique recyclé. La souris est compatible avec la connectivité Bluetooth et 2.4 GHz via un dongle optionnel, ce qui la rend polyvalente pour tous les environnements de travail. En plus de son excellente performance sur diverses surfaces, y compris le verre, la MX Anywhere 3S permet de contrôler plusieurs ordinateurs simultanément grâce à la fonction Flow de Logitech, ce qui en fait un outil incontournable. Et pour couronner le tout, elle possède un excellent rapport qualité/prix.

Razer Pro Click, la plus précise

Razer Pro Click

Extrêmement précise

Extrêmement précise Très confortable

Très confortable 8 boutons programmables

8 boutons programmables Autonomie très généreuse

Autonomie très généreuse Scrolling horizontal

Scrolling horizontal Application Synapse complète On n’aime pas Réservée aux droitiers

Réservée aux droitiers Pas forcément utile pour un usage bureautique simple

La Razer Pro Click fait partie de la catégorie des souris sans fil au design minimaliste. Elle est à la fois ergonomique et précise, idéale pour les professionnels engagés dans des tâches exigeantes telles que le montage vidéo et l’édition graphique. Avec ses 8 boutons programmables et son capteur optique Razer 5G de 16 000 DPI, elle offre une précision de suivi exceptionnelle. Et elle est adaptée à toutes les surfaces. Sa construction robuste est complétée par une autonomie impressionnante de 400 heures sur une seule charge, faisant d’elle une alliée de choix pour la productivité et le multitâche grâce à sa capacité à se connecter simultanément à quatre appareils.

En plus de sa forme confortable qui réduit la fatigue de la main, la Razer Pro Click est équipée de fonctionnalités avancées typiques des souris de gaming, mais adaptées à un environnement de bureau. Elle intègre une molette de défilement qui peut incliner pour un scrolling horizontal et dispose de boutons latéraux pratiques pour la navigation et les raccourcis indispensables à certains logiciels. Grâce à son application dédiée Synapse, la personnalisation complète des boutons et des paramètres DPI est possible, renforçant ainsi son adaptabilité aux divers besoins professionnels et personnels.

Logitech MX Master 3S, la meilleure souris sans-fil

Logitech MX Master 3S

Confortable et ergonomique Personnalisation poussée

Personnalisation poussée Excellente autonomie

Excellente autonomie Charge rapide

Charge rapide Boutons et molette supplémentaires programmables On n’aime pas Format assez lourd et massif, attention pour les petites mains

Format assez lourd et massif, attention pour les petites mains Pas de version gauchers

La Logitech MX Master 3S présente un design ergonomique et de nombreuses fonctionnalités pour améliorer la productivité au quotidien. Elle intègre par exemple un mécanisme de clic silencieux réduisant les nuisances sonores. Une aubaine pour les environnements de bureau partagés. Elle prend également en charge une sensibilité maximale de 8000 DPI, ajustable via le logiciel Logi Options+, et est compatible avec divers systèmes d’exploitation incluant Windows, MacOS, et Linux. Elle garantit une autonomie de 70 jours par charge, plus une recharge rapide qui offre 3 heures d’utilisation après seulement une minute de branchement.

La MX Master 3S est malheureusement réservée aux droitiers mais s’avère très confortable et ergonomique. Elle propose aussi une personnalisation poussée grâce à ses boutons entièrement programmables et sa seconde molette située sur le côté. Elle intègre des capteurs DPI améliorés pour une précision accrue même sur des surfaces complexes comme le verre. Cette souris est idéale pour un usage intensif de bureautique, sans conteste l’une des meilleures, malgré son poids et ses dimensions qui peuvent ne pas convenir aux plus petites mains, et l’absence de modèle pour gauchers.

Logitech MX Vertical, la plus ergonomique

Logitech MX Vertical

Conception ergonomique très réussie

Conception ergonomique très réussie Réduis les risques de douleurs

Réduis les risques de douleurs Précises et réactives

Précises et réactives Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Raccourcis programmables On n’aime pas Demande un temps d'adaptation

Demande un temps d'adaptation Réservée aux droitiers

La souris Logitech MX Vertical se distingue par son design innovant orienté vers l’ergonomie. Ce modèle offre une prise en main verticale qui repositionne naturellement le poignet à un angle de 57° pour réduire la tension sur les avant-bras et les poignets. Cette souris est idéale pour ceux qui passent de longues heures devant l’ordinateur, notamment pour des tâches intensives comme la bureautique ou la retouche graphique. Elle est équipée d’un capteur laser ajustable jusqu’à 4000 DPI, permettant de minimiser les mouvements de la main et ainsi la fatigue. En outre, la souris supporte une autonomie remarquable de quatre mois par charge, avec une fonction de charge rapide offrant trois heures d’utilisation après seulement une minute de charge via USB-C.

En plus de son confort d’utilisation prolongé, la MX Vertical intègre des matériaux de qualité avec une finition en caoutchouc texturé pour une meilleure adhérence. Le modèle est spécifiquement conçu pour les droitiers et inclut des boutons facilement accessibles et personnalisables pour améliorer la productivité. Malgré son approche non conventionnelle, elle nécessite une courte période d’adaptation due à son orientation verticale qui peut initialement affecter la précision de pointage. Cependant, ses avantages ergonomiques et sa conception en font une option précieuse pour ceux qui cherchent à améliorer leur confort et à réduire les risques de troubles musculo-squelettiques liés à l’utilisation prolongée de la souris.

🖱️ Quels sont les critères à considérer pour choisir la meilleure souris sans fil ?

Lors du choix d’une souris sans-fil, plusieurs critères sont essentiels pour garantir qu’elle réponde parfaitement à vos besoins. Voici les points principaux à considérer :

Ergonomie et confort : La forme de la souris doit permettre une prise en main naturelle et confortable, et être adaptée à la taille de votre main et à votre style de grip.

La forme de la souris doit permettre une prise en main naturelle et confortable, et être adaptée à la taille de votre main et à votre style de grip. Précision et sensibilité : Vérifiez la résolution du capteur optique ou laser, exprimée en DPI, qui influence la rapidité et la précision du pointeur.

Vérifiez la résolution du capteur optique ou laser, exprimée en DPI, qui influence la rapidité et la précision du pointeur. Autonomie de la batterie : Une bonne souris sans fil doit offrir une longue autonomie pour minimiser les charges fréquentes.

Une bonne souris sans fil doit offrir une longue autonomie pour minimiser les charges fréquentes. Connectivité : Préférez les modèles pouvant se connecter via Bluetooth, sinon via un récepteur USB, et idéalement, ceux qui permettent de basculer facilement entre plusieurs appareils.

Préférez les modèles pouvant se connecter via Bluetooth, sinon via un récepteur USB, et idéalement, ceux qui permettent de basculer facilement entre plusieurs appareils. Boutons supplémentaires et personnalisation : Les boutons programmables sont un plus pour une personnalisation supplémentaire, surtout pour les utilisateurs qui réalisent des tâches répétitives ou complexes.

Choisir la bonne souris implique de trouver un équilibre entre confort d’utilisation et fonctionnalités adaptées à vos activités quotidiennes, que ce soit pour le travail ou le loisir.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie de votre souris sans-fil, il est important de suivre quelques conseils pratiques. Tout d’abord, assurez-vous de désactiver la souris lorsque vous ne l’utilisez pas, pour éviter la consommation inutile d’énergie. De nombreux modèles intègrent une fonction de mise en veille automatique, mais il est toujours bon de vérifier que celle-ci est activée.

Ensuite, réduisez la sensibilité du capteur si une précision extrême n’est pas nécessaire, car un DPI élevé peut drainer la batterie plus rapidement. Chargez régulièrement la souris pour maintenir la batterie en bonne condition et évitez de la laisser se décharger complètement. Enfin, utilisez, si possible, des piles rechargeables de haute qualité ou optez pour des modèles avec une base de recharge, ce qui peut aider à prolonger la durée de vie globale de la batterie.

Pour connecter votre souris sans fil à différents appareils, vous devez généralement suivre quelques étapes simples, qui peuvent varier légèrement selon le modèle et le type de connectivité offert par votre souris. La plupart des souris sans-fil utilisent soit une connexion Bluetooth soit un récepteur USB (dongle). Pour une connexion Bluetooth, activez le Bluetooth sur votre appareil, mettez votre souris en mode appairage, généralement en maintenant enfoncé un bouton spécifique, puis sélectionnez la souris dans la liste des appareils Bluetooth disponibles sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Pour les modèles utilisant un récepteur USB, il suffit d’insérer le dongle dans un port USB libre de votre appareil et d’attendre que le système détecte et installe automatiquement le périphérique. Certains modèles de souris permettent de basculer facilement entre plusieurs appareils enregistrés, offrant une transition fluide d’un appareil à l’autre avec le simple clic d’un bouton.

