AMD dévoile ses APU Ryzen 4000 et Athlon 3000

On avait eu de nombreuses fuites au sujet des APU Ryzen 4000 d’AMD au cours des dernières semaines, dont un aperçu de l’ensemble de la gamme et plusieurs benchmarks du Ryzen 7 Pro 4750G. Fin du suspense : un peu plus d’un mois après les Ryzen 3000XT, AMD présente officiellement ses Ryzen 4000 Series avec Radeon Graphics. L’entreprise révèle également ses processeurs Athlon 3000 Series avec Radeon Graphics.

Comme escompté, pour les premiers, la gamme s’étend du Ryzen 3 à 4 cœurs / 8 threads au Ryzen 7 à 8 cœurs / 16 threads. Pour les Athlon, il y a l’Athlon Gold 3150G, un 4 cœurs / 4 threads, et l’Athlon Silver 3050GE, un 2 cœurs / 4 threads. Chaque puce se décline dans une version G avec un TDP de 65W et dans une version GE avec un TDP de 35W. On retrouve aussi des déclinaisons PRO ; les caractéristiques sont identiques, mais ces processeurs PRO bénéficient de fonctionnalités de sécurité supplémentaires comme l’AMD Memory Guard et l’AMD Secure Processor.

Lisa Su nous rappelle que les Ryzen 4000 Vermeer arrivent bien cette année

Toute la gamme

Tous ces processeurs sont gravés en 7 nm. Les APU Ryzen 4000 bénéficient de l’architecture CPU Zen 2, tandis que les Athlon sont sous architecture Zen. Vous retrouvez l’ensemble de la gamme dans les deux tableaux ci-dessous, l’un pour les modèles « standards », l’autre pour les modèles PRO.

Modèle Cœurs/Threads TDP (Watts) Fréquence Boost/Base (GHz) Nombre de cœurs GPU Cache (Mo) AMD Ryzen 7 4700G 8C/16T 65W Jusqu’à 4,4 / 3,6 GHz 8 12 Mo AMD Ryzen 7 4700GE 8C/16T 35W Jusqu’à 4,3 / 3,1 GHz 8 12 Mo AMD Ryzen 5 4600G 6C/12T 65W Jusqu’à 4,2 / 3,7 GHz 7 11 Mo AMD Ryzen 5 4600GE 6C/12T 35W Jusqu’à 4,2 / 3,3 GHz 7 11 Mo AMD Ryzen 3 4300G 4C/8T 65W Jusqu’à 4,0 / 3,8 GHz 6 6 Mo AMD Ryzen 3 4300GE 4C/8T 35W Jusqu’à 4,0 / 3,5 GHz 6 6 Mo Athlon Gold 3150G 4C / 4T 65W 3,9 GHz 3 6 Mo Athlon Gold 3150GE 4C / 4T 35W 3,8 GHz 3 6 Mo Athlon Silver 3050GE 2C / 4T 35W 3,4 GHz 3 5 Mo

Versions PRO

Modèle Cœurs/Threads TDP (Watts) Fréquence Boost/Base (GHz) Nombre de cœurs GPU L2/L3 Cache (Mo) AMD Ryzen 7 PRO 4750G 8C/16T 65W Jusqu’à 4,4 / 3,6 GHz 8 12 Mo AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 8C/16T 35W Jusqu’à 4,3 / 3,1 GHz 8 12 Mo AMD Ryzen 5 PRO 4650G 6C/12T 65W Jusqu’à 4,2 / 3,7 GHz 7 11 Mo AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 6C/12T 35W Jusqu’à 4,2 / 3,3 GHz 7 11 Mo AMD Ryzen 3 PRO 4350G 4C/8T 65W Jusqu’à 4,0 / 3,8 GHz 6 6 Mo AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 4C/8T 35W Jusqu’à 4,0 / 3,5 GHz 6 6 Mo AMD Athlon Gold PRO 3150G 4C / 4T 65W Jusqu’à 3,9/3,5 GHz 3 6 Mo AMD Athlon Gold PRO 3150GE 4C / 4T 35W Jusqu’à 3,8/3,3 GHz 3 6 Mo AMD Athlon Silver PRO 3125GE 2C / 4T 35W Jusqu’à 3,4/3,4 GHz 3 5 Mo

En ce qui concerne la commercialisation, ces puces sont disponibles pour les partenaires OEM dès aujourd’hui. Les premières machines armées de celles-ci arriveront au « plus tard dans le courant de l’automne ». Notez que ces processeurs sont pour l’instant réservés aux intégrateurs système et aux partenaires OEM.

