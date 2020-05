Toutes les caractéristiques des APU Ryzen 4000 Renoir d’AMD dévoilées

AMD devrait bientôt lancer ses APU Ryzen 4000 pour ordinateurs fixes, également connus sous le nom d’APU Renoir. Une gamme importante pour l’entreprise, puisqu’elle introduira les premiers APU Ryzen 7 à destination des PC fixes et devrait se positionner face à la série Comet Lake-S d’Intel. En début de semaine, un APU Ryzen 7 a justement fait son apparition sur Userbenchmark. Désormais, on a carrément des données sur une douzaine d’APU. Six d’entre eux ont un TDP de 65W. Ils appartiennent probablement à la série G. Les six autres, sans doute de la série GE, ont un TDP de 35W. Vous constaterez que chaque modèle a un frère jumeau avec un OPN toutefois différent, sûrement pour les versions Pro. On retrouve des modèles quatre, six et huit cœurs.

On doit ces fuites à Igor Wallossek qui les a partagées sur l’Igor’s Lab. Rappelons que ces puces Ryzen Renoir s’appuient sur une architecture Zen2 pour la partie CPU (elles prennent ainsi en charge la mémoire DDR4-3200 nativement) et un mélange de Vega / Navi pour la partie GPU. TSMC grave les pièces pour AMD selon un process FinFET 7 nm.

AMD dévoile ses processeurs mobiles Ryzen Pro 4000

Série G

Nos confrères de Tom’s Hardware US ont rassemblé les données dans deux tableaux, l’un pour la série G, l’autre pour la série GE.

OPN Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) Cache L2 (Mo) Cache L3 (Mo) Unités de calcul Fréqence iGPU (MHz) TDP (W) 100-000000145 8 / 16 3,6 / 4,45 4 8 8 2,1 65 100-000000146 8 / 16 3,6 / 4,45 4 8 8 2,1 65 100-000000143 6 / 12 3,7 / 4,3 3 8 7 1,9 65 100-000000147 6 / 12 3,7 / 4,3 3 8 7 1,9 65 100-000000144 4 / 8 3,8 / 4,1 2 4 6 1,7 65 100-000000148 4 / 8 3,8 / 4,1 2 4 6 1,7 65

Le Ryzen 7 embarque donc huit cœurs / 16 threads et 8 Mo de cache L3. Son iGPU s’appuie sur une huit unités de calcul Vega (CU) cadencées à 2100 MHz. Un nombre inférieur à la génération précédente, puisque l’iGPU du Ryzen 5 3400G repose sur 11 unités de calcul. Néanmoins, la fréquence de celles-ci est de 1400 MHz. Par conséquent, on suppose que l’iGPU du Ryzen 7 Renoir compense grâce à sa plus grande vélocité. Le Ryzen 5 s’arme de six cœurs / douze threads et 8 Mo de cache L3. Enfin, le Ryzen 3 propose quatre cœurs / huit threads et 4 Mo de cache L3.

Série GE

OPN Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost (GHz) Cache L2 (Mo) Cache L3 (Mo) Unités de calcul Fréqence iGPU (MHz) TDP (W) 100-000000149 8 / 16 3,1 / 4,35 4 8 8 2 35 100-000000152 8 / 16 3,1 / 4,35 4 8 8 2 35 100-000000150 6 / 12 3,3 / 4,25 3 8 7 1,9 35 100-000000153 6 / 12 3,3 / 4,25 3 8 7 1,9 35 100-000000151 4 / 8 3,5 / 4,1 2 4 6 1,7 35 100-000000154 4 / 8 3,5 / 4,1 2 4 6 1,7 35

Pas de changements concernant le nombre de cœurs et la quantité de cache L3 pour la série GE. Simplement, pour rester dans leur TDP de 35W, les fréquences de ces processeurs sont moindres.

Il ne reste désormais plus qu’à patienter jusqu’à l’officialisation de cette gamme pour connaitre la date de sortie.