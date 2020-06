AMD dévoile officiellement ses Ryzen 3000XT

Un peu moins d’un an après le lancement des Ryzen 3000, AMD officialise ses processeurs Ryzen 3000XT. Cette gamme se compose de trois références, les Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT. Ces modèles, toujours en 7 nm, utilisent la même architecture Zen2, s’appuient sur le même nombre de cœurs et de threads et la même quantité de cache L3 que leur ancêtre respectif, les Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X et Ryzen 5 3600X. Ils bénéficient en revanche de fréquences Boost en légère hausse : 100 ou 200 MHz. Cela n’induit toutefois pas une hausse des TDP.

Selon AMD, ces nouveaux venus offrent « 4 % de performances simple thread supplémentaires face aux processeurs de bureau AMD Ryzen 3000 » sur Cinebench R20. Des gains relativement marginaux, qui ne devraient pas bouleverser la hiérarchie déjà établie entre la désormais famille « élargie » des Ryzen 3000 et les processeurs Comet Lake-S d’Intel.

Les Ryzen 4000 Vermeer repoussés à 2021 ?

Pas de ventirad avec les Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT

En ce qui concerne les tarifs officiels, ces Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT héritent des prix des Ryzen Matisse au moment de leur lancement. Le Ryzen 9 3900XT affiche ainsi un tarif de 499 dollars, le Ryzen 7 3800XT de 399 dollars et le Ryzen 5 3600XT de 249 dollars. En toute logique, les prix des Ryzen 3000 Matisse baissent en conséquence.

Cependant, comme on l’a découvert hier, seul le Ryzen 5 3600XT hérite d’un ventirad, en l’occurrence le Wraith Spire. AMD ne fournit pas de dissipateur CPU avec les Ryzen 9 3900XT et Ryzen 7 3800XT. Cela rehausse le budget par rapport aux Ryzen 9 3900X et Ryzen 7 3800X, lesquels sont livrés avec un ventirad Wraith Prism.

Tableau avec les Ryzen 3000 et les Comet Lake-S concurrents

Le tableau ci-dessous synthétise toutes les informations susmentionnées pour plus de clarté. Y figurent également les puces Intel Comet Lake-S concurrentes. Enfin, sachez que les Ryzen 3000XT sortiront le 7 juillet prochain.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Base / Boost GHz TDP Cache L3 PCIe MSRP Ryzen 9 3900XT 12 / 24 3,8 / 4,7 105W 64 Mo 16+4 Gen4 499 dollars Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 / 4,6 105W 64 Mo 16+4 Gen4 499 / 434 dollars Core i9-10900K / KF 10 / 20 3,7 / 5,3 125W 20 Mo 16 Gen3 488 dollars (K) / 472 dollars (KF) Ryzen 7 3800XT 8 / 16 3,9 / 4,7 105W 32 Mo 16+4 Gen4 399 dollars Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9 / 4,5 105W 32 Mo 16+4 Gen4 399 / 339 dollars Core i7-10700K / KF 8 / 16 3,8 / 5,1 125W 16 Mo 16 Gen3 374 dollars (K) / 349 dollars (KF) Ryzen 5 3600XT 6 / 12 3,8 / 4,5 95W 32 Mo 16+4 Gen4 249 dollars Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 / 4,4 95W 32 Mo 16+4 Gen4 249 / 205 dollars Core i5-10600K / KF 6 / 12 4,1 / 4,8 125W 12 mo 16 Gen3 262 dollars (K) / 237 dollars (KF)

Source : AMD