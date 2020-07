Le Ryzen 7 Pro 4750G proche du Ryzen 7 3700X sur Geekbench 5

Légèrement devancé dans le test multicœurs à cause de sa quantité de mémoire cache L3 moins importante.

On ne sait toujours pas quand AMD compte commercialiser ses APU Renoir, mais ces derniers s’annoncent prometteurs. Il y a quelques jours, on découvrait le Ryzen 7 Pro 4750G au coude-à-coude avec le Ryzen 7 3800XT dans SiSoftware. Le revoici, cette fois dans Geekbench 5 et opposé au Ryzen 7 3700X.

Les deux puces embarquent 8 cœurs / 16 threads et ont un TDP de 65W. Selon de précédentes données, leurs fréquences sont identiques : 3,6 GHz de base et 4,4 GHz en Boost. Concrètement, l’APU Renoir ressemble en tous points à son homologue Matisse, si ce n’est qu’il embarque un iGPU Vega et quatre fois moins de cache L3.

Une quantité de cache qui fait la différence en multicœurs

Sur Geekbench 5, Le Ryzen 7 Pro 4750G obtient 1239 points en mono-cœur ; le Ryzen 3700X, 1266 points. Autant dire que les deux puces font jeu égal dans ce cas de figure. Grâce à sa quantité de mémoire cache L3 nettement plus élevée (32 Mo contre 8 Mo) le Ryzen 7 3700X devance un peu son rival en multicœurs : 9151 points contre 8228.

Autant dire que l’APU Ryzen 7 Pro 4750G est loin d’être ridicule face au Ryzen 7. Grâce son iGPU Vega, qui lui permet d’être utilisé sans carte graphique, il devrait s’imposer comme une solution tout à fait viable.

En ce qui concerne son prix, le revendeur néerlandais Centralpoint a listé cet APU Renoir il y a une quinzaine de jours à un tarif de 305 euros HT. Il faudra bien entendu patienter jusqu’à l’annonce officielle d’AMD pour avoir une éventuelle confirmation de ce montant.