AMD lance de nouveaux processeurs AM5 … mais aussi des modèles AM4

AMD a discrètement lancé de nouveaux processeurs Ryzen pour les sockets AM4 (Zen 3, ex. Ryzen 5 5600F) et AM5 (Zen 5, séries 9700F/9500F), ainsi que des modèles PRO (Zen 4) pour les professionnels, tous dépourvus de graphiques intégrés (nomenclature F) et ciblant des usages grand public ou bureautiques avec un TDP maîtrisé (65 W).

AMD a introduit plusieurs nouveaux processeurs Ryzen pour les plateformes AM4 et AM5, ciblant à la fois les utilisateurs grand public et les environnements Professionnels. Ces lancements, opérés sans annonce officielle majeure, confirment que le constructeur souhaite maintenir son ancien socket AM4 tout en renforçant l’offre AM5 avec des modèles récents.

Nouveaux modèles grand public : Zen 4 et Zen 5 en parallèle

Parmi les références dévoilées, le Ryzen 5 5600F se distingue par son appartenance à la famille Zen 3, compatible avec le socket AM4. Bien que sa fiche technique ait brièvement figuré sur le site d’AMD avant d’être retirée, les spécifications communiquées indiquent un processeur 6 cœurs / 12 threads, avec une fréquence de base de 3,0 GHz et un boost maximal de 4,0 GHz, pour un TDP de 65 W et un cache combiné (L2+L3) de 35 Mo. Comme l’indique la nomenclature F, ce modèle ne dispose pas de solution graphique intégrée (iGPU), nécessitant une carte graphique dédiée pour afficher une image.

Côté AM5, AMD Propose deux CPUs basés sur l’architecture Zen 5 :

Le Ryzen 7 9700F (8 cœurs / 16 threads) : fréquences de 3,8 GHz (base) à 5,5 GHz (boost), 40 Mo de cache, et un TDP de 65 W.

Ces versions F s’inscrivent dans une stratégie similaire à celle d’Intel, où les puces dont le composant graphique intégré ne passe pas les tests de validation sont commercialisées à un tarif réduit, sous réserve d’un GPU externe.

Extension de la gamme professionnelle Ryzen Pro

AMD complète également sa ligne Ryzen Pro, destinée aux postes de travail et aux entreprises, avec quatre nouveaux modèles :

Ryzen 9 PRO 9945 (Zen 4) : 12 cœurs / 24 threads, 3,4 GHz à 5,4 GHz, 76 Mo de cache, 65 W.

Les trois premiers appartiennent à la série Pro 9000 (Zen 4), tandis que le 7745 intègre la série Pro 7000, toujours basée sur Zen 4 mais avec des spécifications ajustées.

Une stratégie de segmentation claire

Cette mise à jour illustre la volonté d’AMD de couvrir différents segments :

AM4 : maintien d’une offre économique avec le 5600F, malgré la transition progressive vers AM5.

Ces ajouts interviennent sans communication médiatique marquée, suggérant une approche ciblée vers les assembleurs et les marchés B2B. Les détails techniques confirment une continuité dans l’optimisation des architectures existantes, sans révolution majeure sur les performances brutes ou la consommation énergétique.