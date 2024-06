AMD officialise deux Ryzen XT compatibles AM4, votre vieille carte mère peut encore servir !

©AMD

Lancée en 2016, la plateforme AM4 n’est plus toute jeune : elle affiche déjà 8 années au compteur. AMD continue pourtant de supporter cet ancien socket AM4, qui a vu naitre l’architecture Zen originale des premiers Ryzen

A côté des Ryzen 9000 Series et des Ryzen AI 300, le constructeur a en effet annoncé l’arrivée en juin prochain de deux nouveaux modèles de processeurs sur socket AM4 : les Ryzen 9 5900XT et Ryzen 7 5800XT. Il s’agit des premiers modèles “5000 XT” à faire leur apparition sur cette plateforme, ils viennent y rejoindre les autres Ryzen 5000 Series déjà disponibles.

Pour une centaine de MHz en plus, ou en moins

Bien entendu basés sur la même architecture Zen 3 que les autres CPU de la gamme 5000 Series, ces deux nouveaux Ryzen n’embarquent en revanche pas de mémoire cache 3D, une caractéristique réservée aux versions X3D.

Le 5800XT reprend donc les caractéristiques du 5800X (nombre de coeurs, fréquence de base, quantité de mémoire cache et TDP) en ajoutant seulement 100 MHz à la fréquence Turbo. De son côté, le 5900XT ne ressemble pas vraiment au 5900X, mais se rapproche plutôt d’un 5950X auquel on aurait enlevé 100 MHz à ses fréquences de base et Turbo.

Modèle Cores /

Threads Fréquence de base Fréquence Turbo Cache L2 Cache L3 TDP Ryzen 9 5950X 16C / 32T 3.4 GHz 4.9 GHz 8 Mo 64 Mo 105 W Ryzen 9 5900XT 16C / 32T 3.3 GHz 4.8 GHz 8 Mo 64 Mo 105 W Ryzen 9 5900X 12C / 24T 3.7 GHz 4.8 GHz 6 Mo 64 Mo 105 W Ryzen 9 5900 12C / 24T 3 GHz 4.7 GHz 6 Mo 64 Mo 65 W Ryzen 7 5800XT 8C / 16T 3.8 GHz 4.8 GHz 4 Mo 32 Mo 105 W Ryzen 7 5800X3D 8C / 16T 3,4 GHz 4,5 GHz 4 Mo 96 Mo 105 W Ryzen 7 5800X 8C / 16T 3.8 GHz 4.7 GHz 4 Mo 32 Mo 105 W Ryzen 7 5800 8C / 16T 3,4 GHz 4,6 GHz 4 Mo 32 Mo 65 W Ryzen 7 5700X 8C / 16T 3,4 GHz 4,6 GHz 4 Mo 32 Mo 65 W Ryzen 7 5700 8C / 16T 3,7 GHz 4,6 GHz 4 Mo 16 Mo 65 W

Le socket AM4 est bel et bien en fin de vie, supplantée fin 2022 par l’AM5. Pourtant AMD nous offre ici une dernière possibilité de mise à jour, quatre ans après l’arrivée des premiers Ryzen 5000 sur architecture Zen 3 sur cette plateforme.

La plateforme AM4 reste également suffisamment puissante et complète pour servir de base pour une petite configuration gaming abordable, et ces nouveaux Ryzen 9 5900XT et Ryzen 7 5800XT, qui devraient être affichés à respectivement 360 dollars et 260 dollars (on attend encore les prix en euros), semblent tout désignés pour ce type d’usage. Oubliez en revanche toute notion d’évolutivité.