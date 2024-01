AMD lance sa RX 7600 XT, pour jouer en Full HD avec de grosses textures

© AMD

AMD a annoncé sa Radeon RX 7600 XT il y a quelques jours, lors du CES. Mais c’est aujourd’hui que la nouvelle carte graphique du constructeur est officiellement lancée. Au menu, on trouve une carte graphique qui reprend globalement les caractéristiques de la RX 7600, mais avec deux fois plus de mémoire vidéo.

Deux fois plus de VRAM, mais le même chipset graphique

Il restait visiblement encore de la place entre les Radeon RX 7600 et Radeon RX 7700 XT dans le catalogue d’AMD ; la Radeon RX 7600 XT vient donc combler, au moins partiellement, ce manque. Dotée du même chipset graphique Navi 33 que sa petite soeur, et donc du même nombre d’unités de calcul (32 unités de calcul soit 2048 processeurs de flux, 64 AI Accelerators et 32 Ray Accelerators), la RX 7600 XT bénéficie tout de même d’une hausse de la fréquence Boost du GPU.

Ainsi, si la fréquence de base reste identique, soit 1720 MHz, on gagne en revanche 100 petits mégahertz côté fréquence Boost sur la nouvelle carte graphique d’AMD. Côté VRAM, si la quantité passe effectivement de 8 Go à 16 Go, le reste des caractéristiques n’évolue pas. On retrouve donc de la mémoire à 18 Gbit/s sur un bus mémoire 128-bit. Autrement dit, la bande passante de la RX 7600 XT est la même que celle de la RX 7600.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7800 XT RX 7700 XT RX 7600 XT RX 7600 Architecture RDNA3 RDNA3 RDNA3 RDNA3 RDNA3 RDNA3 GPU Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 32 XT Navi 32 XL Navi 33 Navi 33 XL Unités de calcul 96 CUs 84 CUs 60 CUs 54 CUs 32 CUs 32 CUs Processeurs de flux 6144 5376 3840 3456 2048 2048 Fréquence Boost GPU 2,5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,5 GHz 2755 MHz 2,6 GHz VRAM 24 Go G6 20 Go G6 16 Go G6 12 Go G6 16 Go G6 8 Go G6 Bus mémoire 384-bit 320-bit 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Vitesse mémoire 20 Gbit/s 20 Gbit/s 19,5 Gbit/s 18 Gbit/s 18 Gbit/s 18 Gbit/s Bande passante mémoire 960 Go/s 800 Go/s 624 Go/s 432 Go/s 288 Go/s 288 Go/s TGP 355W 315W 263W 245W 190W 165W Connecteurs d’alimentation 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin 1x 8-pin Interface PCIe Gen4 x16 Gen4 x16 Gen4 x16 Gen4 x16 Gen4 x8 Gen4 x8 Date de lancement 13 décembre 2022 13 décembre 2022 6 septembre 2023 6 septembre 2023 24 janvier 2024 25 mai 2023

Mis à part l’augmentation de la quantité de mémoire graphique, cette RX 7600 XT se présente donc plutôt comme une RX 7600 overclockée, avec des performances supérieures de 5% à 10% dans le meilleur des cas. Si les jeux utilisant des textures très lourdes profiteront des 16 Go de VRAM, la puissante brute de la nouvelle carte d’AMD la réserve plutôt au Full HD, voire au QHD si l’on fait appel au FSR.

Le faible écart de performances entre la RX 7600 et sa variante XT rend toutefois son prix public conseillé de 365 euros difficile à justifier. AMD semble ici profiter de l’offre limitée de NVIDIA sous la barre des 400 euros, avec une RTX 4060 dépassée par la 7600 XT en rastérisation classique.