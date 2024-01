Radeon RX 7700 XT pas chère : quel modèle choisir, où trouver les meilleurs prix en 2024 ?

Aux côtés de la Radeon RX 7800 XT lancée en même temps qu’elle, AMD propose aux joueurs sa Radeon RX 7700 XT, un modèle qui reprend le chipset graphique de sa grande sœur, mais amputé de quelques unités de calcul. Malgré ces caractéristiques un peu plus raisonnables et “seulement” 12 Go de mémoire embarquée, cette carte graphique se montre tout de même suffisante pour jouer en QHD avec les réglages graphiques au maximum, tout en prenant en charge le ray-tracing et bien entendu le FSR.

Parfaite pour le milieu de gamme et proposée à un prix public conseillé (MSRP) de 499 euros, cette RX 7700 XT vient donc se placer entre les RTX 4060 Ti (moins performante) et RTX 4070 (plus rapide mais plus chère) de NVIDIA. Elle vient également remplacer la vieillissante RX 6750 XT au catalogue d’AMD. Découvrez les meilleurs modèles de Radeon RX 7700 XT, ainsi que les versions les moins chères de cette nouvelle carte graphique.

Les Radeon RX 7700 XT compactes les plus intéressantes

AMD ne propose pas de version MBA (Made By AMD, l’équivalent des Founders Edition) pour sa Radeon RX 7700 XT ; il faudra donc obligatoirement se tourner vers les modèles des partenaires du constructeur. On notera d’ailleurs que pour son lancement, certains fabricants tel que MSI avaient décidé de passer leur tour ; pas assez “sexy” à leurs yeux, la nouvelle Radeon a tout de même fait son apparition dans leur catalogue les semaines suivantes.

Voici donc les Radeon RX 7700 XT compactes -les plus à même de représenter la vision de référence d’AMD- les plus intéressantes actuellement disponibles sur le marché. En contrepartie d’un système de refroidissement doté de seulement deux ventilateurs, ces cartes tirent globalement les prix vers le bas.

Sapphire RX 7700 XT Pulse

Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go Base : 1900 MHz, Game : 2171 MHz, Boost : 2544 MHz Amazon 509.99€

Rakuten 495.27€

TopAchat 499.99€

Cdiscount 509.99€

Fnac 519.66€

Materiel.net 519.95€

RueDuCommerce 522.80€ Plus d’offres

Reprenant les fréquences Game (2171 MHz) et Boost (2544 MHz) recommandées par AMD, la RX 7700 XT Pulse de Sapphire est un modèle sans fioriture qui vise le prix le plus juste. Pas de RGB ou d’excentricité ici : on a droit au strict minimum, ce qui n’est pas pour déplaire à certains joueurs. En pratique, le GPU de la carte de Sapphire atteint selon nos tests une fréquence moyenne de 2594 MHz en jeu, pour une fréquence Boost maximale de 2662 MHz : c’est suffisant pour dépasser la RTX 4060 Ti, avec ou sans ray-tracing.

ASRock RX 7700 XT Challenger

ASRock Radeon RX 7700 XT Challenger Base : 1900 MHz, Game : 2226 MHz, Boost : 2584 MHz Amazon 524.12€

Cdiscount 498.29€

Materiel.net 499.94€

TopAchat 499.99€

Fnac 518.16€

Rakuten 538.52€ Plus d’offres

Dotée d’un design plus ou moins similaire à celui du modèle de Sapphire, la RX 7700 XT Challenger d’ASRock possède elle aussi un système de refroidissement avec deux ventilateurs seulement. Elle profite en revanche d’un léger overclocking d’usine, avec une fréquence Game de 2226 MHz et une fréquence Boost de 2584 MHz. Les performances devraient toutefois être similaires à la Sapphire Pulse et limitées seulement par l’efficacité du système de refroidissement et la tension GPU. Compte tenu de leur tarif identique, nous n’avons donc pas vraiment de préférence entre ces deux modèles : prenez celui qui vous plait (et qui est disponible) !

Quelles sont les meilleures Radeon RX 7700 XT ?

La très grande majorité des modèles de Radeon RX 7700 XT sur le marché profitent d’un système de refroidissement plus conséquent, suffisamment long pour y placer trois ventilateurs. Avec un ventirad plus efficace, ces cartes graphiques sont généralement plus silencieuses que les modèles compacts, et offrent parfois des fréquences de fonctionnement -et donc des performances- plus élevées.

XFX RX 7700 XT Speedster QICK319

XFX Radeon RX 7700 XT Speedster QICK319 Base : 1784 MHz, Game : 2276 MHz, Boost : 2599 MHz Amazon 509€

RueDuCommerce 519€

Rakuten 565.01€

C’est notre coup de cœur de la sélection : équipée d’un système de refroidissement généreux, la RX 7700 XT Speedster QICK319 affiche des fréquences de fonctionnement un peu plus élevées que celles du modèle de référence (2276 MHz en mode Game, avec un Boost à 2599 MHz). En pratique, nous avons mesuré une fréquence moyenne de 2604 MHz en jeu, et jusqu’à 2671 MHz en Boost. C’est suffisant pour se placer très légèrement devant les modèles de référence dans les jeux (1-2% environ), que ce soit en FHD ou QHD. Cerise sur le gâteau, le prix de cette RX 7700 XT reste assez proche du MSRP ! Le seul véritable problème vient de sa disponibilité, très aléatoire.

Gigabyte RX 7700 XT Gaming OC

Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC Game : 2276 MHz, Boost : 2599 MHz Amazon 504.88€

Cdiscount 509.99€

Rakuten 514.88€

TopAchat 519.99€

Fnac 520.22€

RueDuCommerce 531.72€

Materiel.net 539.95€

Pixmania FR 559.45€ Plus d’offres

La Radeon RX 7700 XT Gaming OC de Gigabyte reprend les caractéristiques du modèle de XFX, avec un système de refroidissement avec trois ventilateurs et des fréquences de 2276 MHz en mode Game et 2599 MHz en mode Boost. Cette carte graphique devrait donc offrir des performances quasi identiques à celles proposées par la Speedster QICK319, et des nuisances sonores globalement équivalentes. Si vous n’appréciez pas XFX pour une raison ou une autre, le modèle de Gigabyte est donc une solution de remplacement intéressante.

Sapphire RX 7700 XT Pure

Sapphire Radeon RX 7700 XT Pure Game : 2226 MHz, Boost : 2584 MHz Amazon 549.95€

Fnac 516.13€

TopAchat 539.99€

Rakuten 541.67€

Materiel.net 549.95€

Le constat est presque identique pour la RX 7700 XT Pure de Sapphire : son système de refroidissement est doté de trois ventilateurs, mais les fréquences Base et Boost annoncées sont très légèrement inférieures à celles des cartes de XFX et Gigabyte (2226 MHz et 2584 MHz). En toute franchise, la différence en terme de performances devrait être quasi inexistante en pratique. Reste le design tout en blancheur qui pourrait faire craquer certains d’entre-vous.

Les outsiders avec de gros ventilos ou du RGB

ASRock Radeon RX 7700 XT Steel Legend OC Game : 2276 MHz, Boost : 2599 MHz Amazon 569.95€

Cdiscount 537.18€

Rakuten 552.16€

TopAchat 559.99€

Materiel.net 569.95€

La 7700 XT Steel Legend OC d’ASRock reprend un overclocking d’usine classique, déjà vu sur d’autres modèles, et ne se démarque réellement que par son système de refroidissement, son design et son coloris. Son tarif plus élevé est toutefois à la limite du raisonnable : à réserver aux amoureux de la marque.

Asus Radeon RX 7700 XT TUF OC Game : 2276/2425 MHz (Default/OC), Boost : 2599 MHz Amazon 589.99€

Rakuten 574.25€

TopAchat 579.99€

Cdiscount 589.49€

Materiel.net 589.96€

Fnac 590.87€

RueDuCommerce 607.04€

Pixmania FR 651.31€ Plus d’offres

La TUF OC d’ASUS a pour elle un dual-BIOS qui permet de sélectionner deux fréquences Game différentes selon les envies (2276 MHz ou 2425 MHz), la fréquence Boost atteignant dans tous les cas 2599 MHz. En situation réelle, la carte d’Asus ne devrait pas offrir de performances très éloignées de celles des autres cartes overclockées d’usine. A moins de craquer pour son design ou de vouloir absolument une carte de chez ASUS, on lui préfèrera donc le modèle de XFX.

ASRock Radeon RX 7700 XT Phantom Gaming OC Game : 2276 MHz, Boost : 2599 MHz Amazon 579.95€

Rakuten 554.26€

TopAchat 569.99€

Materiel.net 579.95€

La RX 7700 XT Phantom Gaming OC est enfin le dernier modèle à entrer dans notre sélection, principalement pour son design qui ravira les amateurs de RGB. Ses fréquences Game et Boost sont en revanche tout ce qu’il y a de plus classiques pour un modèle overclocké d’usine, et son tarif est sensiblement plus élevé que le prix de référence pour une Radeon RX 7700 XT.

En résumé, il faut vraiment que la carte propose quelque chose d’original pour pouvoir justifier d’un tarif de plus de 550 euros. Dans tous les cas, nous vous déconseillons de partir sur un modèle affiché au delà de 580 euros, un prix trop élevé à nos yeux pour une telle carte graphique et surtout bien trop proche de celui d’une GeForce RTX 4070…