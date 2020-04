AMD lance trois nouveaux processeurs EPYC Rome : fréquences et cache L3 en hausse

AMD complète sa gamme de processeurs EPYC Rome avec trois nouvelles références. À savoir l’EPYC 7F32, l’EPYC 7F52 et l’EPYC 7F72. Ces processeurs s’arment de respectivement 8, 16 et 24 cœurs. Ils sont toujours gravés en 7 nm et s’appuient sur l’architecture Zen2. Ils promettent des performances améliorées grâce à une fréquence de base accrue de 500 MHz et une bonne dose de cache L3 supplémentaire. Selon AMD, ces processeurs 7Fx2 optimisés en fréquence sont les processeurs serveur x86 avec les plus hautes performances par cœur au monde.

Notez que la firme avait déjà enrichi sa série EPYC Rome en février dernier avec plusieurs modèles haut de gamme. Cette fois, les trois puces se destinent plutôt au milieu de gamme. Du côté d’Intel, on a dégainé des Xeon Cascade Lake Refresh fin février.

256 Mo de cache L3 pour l’EPYC 7F52

Pour en revenir aux puces 7Fx2, elles se distinguent par des fréquences plus élevées que d’ordinaire. Logiquement, leur TDP est en hausse et les processeurs consomment donc plus d’énergie et génèrent plus de chaleur. En ce qui concerne l’augmentation du cache L3, l’EPYC 7F72 embarque 192 Mo, soit une augmentation de 64 Mo. Mais la palme revient à l’EPYC 7F52 et ses 256 Mo de cache. Une valeur doublée par rapport aux autre modèles 16 cœurs de la gamme !

Modèle Cœurs / Threads TDP (Watts) Fréquence de base / Boost Total Cache L3 Cache L3 par cœur Prix (1Ku) 7F32 8 / 16 180W 3,7 GHz / ~3,9 GHz 128 Mo 16 Mo 2100 dollars 7F52 16 / 32 240W 3,5 GHz / ~3,9 GHz 256 Mo 16 Mo 3100 dollars 7F72 24 / 48 240W 3,2 GHz / ~3,7 GHz 192 Mo 8 Mo 2450 dollars

AMD livre plusieurs benchmarks (disponibles ci-dessus) et compare ses puces à celles d’Intel. Rappelons que l’offre EPYC de la société profite de plusieurs avantages par rapport à celle de la concurrence, notamment au niveau de la mémoire. En effet, les processeurs EPYC gèrent huit canaux de mémoire contre six pour ceux d’Intel. La vitesse prise en charge et également plus élevée, tout comme la capacité mémoire : DDR4-3200 contre DDR4-2933, et jusqu’à 4 To contre 2 To. Enfin, les puces EPYC Game proposent 128 lignes PCIe 4.0, là où celles d’Intel se limitent à 48 lignes en PCIe 3.0.