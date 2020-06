AMD livrerait ses Ryzen 9 3900XT et Ryzen 7 3800XT sans ventirad

Ce week-end, Amazon a divulgué les tarifs et la date de sortie de deux Ryzen 3000 Matisse Refresh. Cette fois, au tour d’Arrow Electronics de dévoiler des informations. Celles-ci concernent le ventirad. AMD envisagerait de fournir un dissipateur CPU seulement pour le Ryzen 5 3600XT.

L’entreprise proposerait le Ryzen 5 3600XT avec le refroidisseur Wraith Spire, comme pour le Ryzen 5 3600X. Les utilisateurs n’ayant pas de dissipateur CPU à leur disposition et qui feraient l’acquisition d’un Ryzen 9 3900XT ou Ryzen 7 3800XT devraient donc rajouter quelques deniers pour acheter un modèle tiers.

Les Ryzen 4000 Vermeer repoussés à 2021 ?

Quid des TDP ?

Ces informations sont déduites des OPN. Les Ryzen 9 3900XT et Ryzen 7 3800XT ont pour OPN 100-100000277WOF et 100-100000279WOF respectivement. Or, le suffixe « WOF » dans l’OPN signifie « sans ventilateur ». La description du produit sur Arrow Electronics corrobore d’ailleurs cette donnée.

Rappelons qu’AMD livre ses Ryzen 9 3900X et Ryzen 7 3800X avec le ventirad Wraith Prism RGB. On suppose que les fréquences des processeurs Ryzen 3000 « Matisse Refresh » seront 200 à 300 MHz plus élevées que celles des modèles actuels. En revanche, on ignore encore leur TDP.