Les fréquences des processeurs Ryzen 3000 ‘Matisse Refresh’ dévoilées

Des fréquences de base et Boost comprises entre 4 et 4,8 GHz pour l’ensemble de la gamme.

Récemment, des informations ont stipulé qu’AMD prépare trois Ryzen 3000 « Matisse Refresh », les Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT. Ces puces embarquent le même nombre cœurs que les références actuelles qui leur sont associées mais bénéficient d’une gravure optimisée pour des fréquences en hausse. On suggérait 200 ou 300 MHz supplémentaires environ, et cela semble bien être le cas.

Un utilisateur de ChipHell et un certain HLX-950Pro sur Twitter ont en effet publié des informations qui confirment cette hypothèse. Les trois Ryzen 3000 « Matisse Refresh » auraient tous des fréquences de base et Boost égales ou supérieures à 4 GHz.

Les APU Renoir feraient l’impasse sur le PCIe 4.0

Sortie prévue le 7 juillet

Le tableau ci-dessous rassemble les supposées fréquences des nouveaux venus. Elles débutent à 4 GHz pour la fréquence de base du Ryzen 5 3600XT et montent à 4,8 GHz pour la fréquence Boost du Ryzen 9 3900XT.

Processeur Nombre de cœurs / threads Fréquence de base Fréquence Boost Ryzen 9 3900XT 12 / 24 4,1 GHz 4,8 GHz Ryzen 9 3900 12 / 24 3,8 GHz 4,6 GHz Ryzen 7 3800XT 8 / 16 4,2 GHz 4,7 GHz Ryzen 7 3800 8 / 16 3,9 GHz 4,5 GHz Ryzen 5 3600XT 6 / 12 4 GHz 4,7 GHz Ryzen 5 3600 6 / 12 3,8 GHz 4,4 GHz

Enfin, rappelons qu’AMD pourrait annoncer officiellement ces trois processeurs le 16 juin. Leur mise sur le marché aurait lieu à partir du 7 juillet. L’objectif de la société avec cette gamme : contrer les processeurs Comet Lake-S d’Intel dans les jeux, ces derniers profitant de fréquences relativement élevées.