Amazon divulgue les tarifs et la date de sortie de deux Ryzen 3000 Matisse Refresh

Depuis fin mai, on sait qu’AMD prépare trois Ryzen 3000 Matisse Refresh : les Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT. On a également connaissance des probables fréquences. En effet, une précédente fuite mentionne une hausse de 200 ou 300 MHz par rapport aux modèles originaux. Enfin, on a même une idée des performances grâce à une confrontation sur Cinebench R15/R20 avec les Comet Lake-S d’Intel. Ainsi, il ne manquait plus qu’une inconnue : les prix.

Amazon a affiché furtivement les tarifs pour deux références, les Ryzen 9 3900XT et Ryzen 5 3600XT. Les pages ont rapidement été supprimées, mais le site DSOGaming a eu le temps de réaliser des captures d’écran. On découvre que les puces sont sous embargo jusqu’au 16 juin et que le lancement est programmé au 7 juillet. De plus, si ces données sont authentiques, l’augmentation des fréquences Boost serait moins conséquente que prévu, puisque limitée à 100 MHz dans les deux cas.

Des hausses de plus de 26 % et 29 %

Amazon liste le Ryzen 9 3900XT à 569,69 euros et le Ryzen 5 3600XT à 249,99 livres sterling, soit 278 euros environ. Des tarifs nettement plus onéreux que ceux pratiqués pour les Ryzen 9 3900X et Ryzen 5 3600X, vendus respectivement environ 450 et 215 euros. Cela équivaut à plus de 26 % de hausse dans le premier cas, et 29 % dans le second.

Vous en conviendrez, difficile de justifier un tel écart avec les données en notre possession. Par conséquent, soit les prix divulgués ici sont incorrects, soit ces Ryzen 3000 Matisse Refresh nous réservent d’autres surprises. A priori, réponse dans trois jours.