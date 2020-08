AMD : pas de PCIe 4.0 pour les cartes mères A520

En mai, des informations laissaient à penser que les cartes mères sur chipset A520 d’AMD, remplaçant de l’A320, arriveraient en septembre. Le mois suivant, l’enregistrement par ASRock d’une douzaine de modèles auprès de l’EEC donnait un nouvel indice. Et justement, voici maintenant un premier cliché d’une carte mère ASRock A520M Pro4, au format Micro-ATX. Près de l’emplacement M.2 NVME, on peut lire lire « PCIe Gen 3 x4 ». Or, au même endroit sur les cartes mères AMD B550, ASRock inscrit « PCIe Gen 4 x4 ». Par conséquent, ces cartes d’entrée de gamme ne devraient pas prendre en charge le PCIe 4.0.

Un choix somme toute logique, puisque ces cartes, qui se négocieront probablement entre 50 et 70 dollars, se destinent principalement aux Athlon 3000G, Ryzen 3000G ou Ryzen 4000G ; des puces qui ne gèrent pas le PCIe 4.0.

Les APU Cezanne toujours cantonnés à des iGPU Vega ?

Deux slots M.2 dont un avec un radiateur

Parmi les autres caractéristiques, on découvre la présence de deux slots M.2, l’un étant armé d’un dissipateur thermique. Cette carte mère ASRock A520M Pro4 propose également un emplacement Key-E , par exemple pour une carte WLAN. Enfin, pour l’affichage, on n’aperçoit qu’un port D-Sub.