Intel présente de nouveaux processeurs surpuissants, les Xeon 6

Intel a récemment annoncé l’adoption massive de ses nouveaux CPU serveurs Xeon 6, connus sous le nom de code “Granite Rapids”, par plusieurs opérateurs télécoms de premier plan. Cette adoption est principalement due à l’intégration d’une accélération AI avancée et à d’autres innovations technologiques.

Des processeurs pour le monde des télécommunications

L’industrie des télécommunications est en pleine mutation, propulsée par l’essor des technologies AI et 5G. Les opérateurs cherchent à moderniser leurs infrastructures pour répondre aux besoins croissants en termes de capacité et de performance. Cependant, cette modernisation s’accompagne de défis tels que les coûts élevés, les préoccupations de sécurité et l’intégration avec les systèmes existants.

Lors du Mobile World Congress (MWC) 2025, Intel, en collaboration avec plus de 50 partenaires et clients, a dévoilé des solutions innovantes visant à optimiser les performances des réseaux tout en réduisant les coûts. Ces solutions intègrent des capacités AI directement dans le matériel, éliminant ainsi le besoin d’équipements supplémentaires coûteux et optimisant le coût total de possession (TCO).

Amélioration des performances et de l’efficacité énergétique

Les CPU Xeon 6 sont conçus pour les applications réseau et edge, offrant une performance par watt inégalée. Grâce à l’intégration des extensions vectorielles et matricielles avancées d’Intel, ces processeurs améliorent les performances AI jusqu’à 3,2 fois par rapport aux générations précédentes. De plus, avec huit ports Ethernet intégrés et un débit total de 200 gigabits par seconde, ils offrent une connectivité robuste et efficace.

Ces améliorations permettent aux opérateurs de réduire leur empreinte serveur, consolidant ainsi plusieurs serveurs en un seul, ce qui optimise le TCO. Le Xeon 6 inclut également un accélérateur de transcodage média intégré, améliorant considérablement l’efficacité énergétique pour les applications de transcodage vidéo.

Avec l’augmentation de la génération de données à la périphérie du réseau, la sécurité devient une priorité. Le Xeon 6 répond à ce besoin avec des fonctionnalités de sécurité avancées, permettant des connexions sécurisées et sans confiance à travers l’écosystème edge-to-cloud.

Une collaboration avec les principaux opérateurs télécom

Intel collabore avec plusieurs opérateurs télécoms pour stimuler l’innovation dans les réseaux vRAN et open RAN. Par exemple, Vodafone utilise les CPU Xeon pour démontrer la compétitivité des réseaux modernes par rapport aux infrastructures traditionnelles. AT&T, en partenariat avec Ericsson et Intel, construit un réseau RAN ouvert et programmable, tandis que Samsung et Verizon utilisent le Xeon 6 pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique de leurs réseaux.

Les processeurs Xeon 6 avec E-cores, lancés en 2024, sont largement adoptés par les fournisseurs de solutions 5G core et les opérateurs télécoms. Le logiciel Intel Infrastructure Power Manager (IPM) améliore l’efficacité énergétique, aidant les clients à optimiser leurs infrastructures tout en réduisant la consommation d’énergie.

De nouveaux contrôleurs Ethernet

Intel a également introduit de nouvelles familles de contrôleurs Ethernet et d’adaptateurs réseau, les E830 et E610, offrant des capacités de bande passante et de mesure de temps précises pour les charges de travail réseau modernes.